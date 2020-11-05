Seçimde geriye düşen Trump'tan medya patronuna tehdit ! O haberi çek
Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Arizona eyaletinde rakibi Demokratların adayı Joe Biden'ın öne geçtiğini duyuran Fox News'in patronu Rupert Murdoch'u telefonla arayarak tehdit etti.
GÜNDEM 05.11.2020, 21:06
ABD'de Cumhuryetçilerin Başkan Adayı Donald Trump'ın, Arizona'da rakibi Demokrat Biden'ın öne geçtiğini duyuran Fox News'in patronu Murdoch'u arayıp haberi kaldırması için fırçaladığı ortaya çıktı.
CNN, The New York Times ve Vanity Fair, kaynakların, Trump'ın, Fox News'in Salı gecesi geç saatlerde Biden'ın zafer elde ettiğini bildiren ilk haber ağı olması sebebiyle Murdoch'a ulaştığını söyledi.
Habere çok öfkelenen Trump, Fox News'in sahibi Murdoch'a şahsen telefon ederek Arizona haberinin geri çekilmesini istedi. Ancak Murdoch geri adım atmayı reddetti. Bu durum Fox'un rakiplerinin önüne geçmesini sağladığı belirtildi.
CNN, The New York Times ve Vanity Fair, kaynakların, Trump'ın, Fox News'in Salı gecesi geç saatlerde Biden'ın zafer elde ettiğini bildiren ilk haber ağı olması sebebiyle Murdoch'a ulaştığını söyledi.
Habere çok öfkelenen Trump, Fox News'in sahibi Murdoch'a şahsen telefon ederek Arizona haberinin geri çekilmesini istedi. Ancak Murdoch geri adım atmayı reddetti. Bu durum Fox'un rakiplerinin önüne geçmesini sağladığı belirtildi.
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