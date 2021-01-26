Seçim anket sonuçları: AK Parti 1 ayda 4 puan kaybetti!

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, İstanbul Ekonomi Araştırma'nın yaptığı son anketi değerlendirdi. Özkiraz, " AK Parti bir ayda 4 puan kaybederken, Cumhur İttifakı 5 ayda 7 puan kaybetti" dedi.

İstanbul Ekonomi Araştırma Ocak ayı seçim anketini paylaştı. Sosyal medya hesabından anketin sonuçlarını değerlendiren Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, AK Parti'nin bir ayda 4 puan, Cumhur İttifakı'nın ise 5 ayda 7 puan kaybettiğini açıkladı.

