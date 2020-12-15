Seçiciler Kurulu resmen ilan etti! Biden'ın başkanlığı kesinleşti

ABD'nin 46'ncı başkanını belirleyecek olan Seçici Kurul delegeleri bugün toplanarak Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın seçimi kazandığını resmileştirdi. Biden'ın görevi devralması için son adımlardan birisi böylece atılmış oldu.

Eyaletlerin yaptığı oylama sonrasında 2'nci aşama olarak öne çıkan Seçiciler Kurulu seçimlerine; delegeler, başkan ve başkan yardımcısı için oylarını kullandı.

Oylamada, Seçiciler Kurulu'nda 306 delegesi bulunan Joe Biden'ın başkanlığı resmi olarak tescil edildi.

Seçiciler Kurulu oylama sonuçları, eyalet valilerince onaylanarak başkent Washington'a gönderilecek.

Söz konusu sonuçlar, 6 Ocak’ta ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in başkanlığında yapılan bir Kongre oturumunda, tekrar onaylanmak üzere alınacak.



