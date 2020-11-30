Sean Connery'nin ölüm nedeni açıklandı

Sean Connery 31 Ekim'de 90 yaşında hayata ölmüştü

James Bond karakterini beyaz perdede ilk canlandıran oyuncu olarak sinema tarihine geçen Connery'nin ölüm nedeni açıklandı.



Uykusunda hayatını kaybeden İskoç aktörün ölüm nedeni otopsi raporuna göre, zatürre, kalp yetmezliği olarak kayda geçti.

Connery'nin zatürreye bağlı solunum yetmezliği ve kalp yetmezliğine neden olabilecek kalp ritim bozukluğundan öldüğü duyuruldu.

