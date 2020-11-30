Sean Connery'nin ölüm nedeni açıklandı
Sinema tarihinin ilk James Bond'u olarak bilinen Oscar'lı ünlü oyuncu Sean Connery'nin ölüm nedeni açıklandı.
GÜNDEM 30.11.2020, 12:27
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Sean Connery 31 Ekim'de 90 yaşında hayata ölmüştü
James Bond karakterini beyaz perdede ilk canlandıran oyuncu olarak sinema tarihine geçen Connery'nin ölüm nedeni açıklandı.
Uykusunda hayatını kaybeden İskoç aktörün ölüm nedeni otopsi raporuna göre, zatürre, kalp yetmezliği olarak kayda geçti.
Connery'nin zatürreye bağlı solunum yetmezliği ve kalp yetmezliğine neden olabilecek kalp ritim bozukluğundan öldüğü duyuruldu.
James Bond karakterini beyaz perdede ilk canlandıran oyuncu olarak sinema tarihine geçen Connery'nin ölüm nedeni açıklandı.
Uykusunda hayatını kaybeden İskoç aktörün ölüm nedeni otopsi raporuna göre, zatürre, kalp yetmezliği olarak kayda geçti.
Connery'nin zatürreye bağlı solunum yetmezliği ve kalp yetmezliğine neden olabilecek kalp ritim bozukluğundan öldüğü duyuruldu.
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