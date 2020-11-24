Reklam

Son Dakika

Saymaz'dan flaş iddia! MHP'den Arınç açıklaması: "Koruması kalktı"

Yazar İsmail Saymaz, katıldığı televizyon programında Cumhur İttifakı’nda yaşanan Bülent Arınç, krizine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

GÜNDEM 24.11.2020, 08:58
1
Saymaz'dan flaş iddia! MHP'den Arınç açıklaması:
HaberTürk TV’de ekrana gelen Açık ve Net programında Kübra Par'ın konuğu, İsmail Saymaz oldu.
Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Cumhur İttifakı’nda yaşanan Bülent Arınç, krizine ilişkin  MHP cephesinden kendisine ulaşan bilgileri paylaştı.
‘MHP’li üst düzey bir yetkili’ tarafından kendisine ulaşan bilgileri açıklayan Saymaz, “Bugüne kadar biz Cumhur İttifakı’nın insicamı bozulmasın diye çok sert önlemler alırken Bülent Arınç insicamı sarsan açıklamaları öteden beri yaptı. Ama artık koruma kalkanı kalktı” dedi. Saymaz, MHP’li ismin açıklamalarını, “MHP’liler artık (Arınç’ın) bileti kesildi diye düşünüyorlar” diye değerlendirdi.
Saymaz'ın canlı yayındaki iddiaları şu şekilde;
“MHP’li üst düzey bir yetkili ile konuştum. Kendileri dedi ki; Biz, Cumhur İttifakı’nın insicamı bozulmasın diye Cemal Enginyurt’u disipline sevk ettik. Erhan Usta’yı grup başkanvekilliğinden aldık, partimizden ayrıldı. Milletvekilimiz Sefer Aycan’ı görevinden aldık. Bu insicamı bozan teşkilatlarımızı ve il başkanlarımızın bazılarını görevlerinden aldık. Bu Bülent Arınç’ın koruma zırhı, muhafazası, imtiyazı nereden geliyor.Bugüne kadar korunuyordu, bugünden itibaren koruması artık kalktı.
Bugüne kadar biz Cumhur İttifakı’nın insicamı bozulmasın diye çok sert önlemler alırken Bülent Arınç insicamı sarsan açıklamaları öteden beri yaptı. Ama artık koruma kalkanı kalktı.”
Bu açıklamaların ne anlama geldiğine dair soru üzerine ise Saymaz,, “MHP’liler şöyle diyor; Onun artık bileti kesildi diye düşünüyorlar” dedi.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 24 Kasım 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 9 17
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Trabzonspor 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 10 14
10. Altay 8 13
11. Akhisar Bld.Spor 10 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 10 10
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 8 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 8 16
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. M. United 8 13
10. Crystal Palace 9 13
11. Arsenal 9 13
12. Wolverhampton 8 13
13. Man City 8 12
14. Leeds United 9 11
15. Newcastle 9 11
16. Brighton 9 9
17. Burnley 8 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Valencia 10 12
9. Elche 8 12
10. Getafe 9 12
11. Real Betis 9 12
12. Barcelona 8 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 10
15. Eibar 10 10
16. Athletic Bilbao 8 9
17. Real Valladolid 10 9
18. Levante 9 7
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7