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Saymaz'dan flaş iddia! MHP'den Arınç açıklaması: "Koruması kalktı"
Yazar İsmail Saymaz, katıldığı televizyon programında Cumhur İttifakı’nda yaşanan Bülent Arınç, krizine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
GÜNDEM 24.11.2020, 08:58
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HaberTürk TV’de ekrana gelen Açık ve Net programında Kübra Par'ın konuğu, İsmail Saymaz oldu.
Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Cumhur İttifakı’nda yaşanan Bülent Arınç, krizine ilişkin MHP cephesinden kendisine ulaşan bilgileri paylaştı.
‘MHP’li üst düzey bir yetkili’ tarafından kendisine ulaşan bilgileri açıklayan Saymaz, “Bugüne kadar biz Cumhur İttifakı’nın insicamı bozulmasın diye çok sert önlemler alırken Bülent Arınç insicamı sarsan açıklamaları öteden beri yaptı. Ama artık koruma kalkanı kalktı” dedi. Saymaz, MHP’li ismin açıklamalarını, “MHP’liler artık (Arınç’ın) bileti kesildi diye düşünüyorlar” diye değerlendirdi.
Saymaz'ın canlı yayındaki iddiaları şu şekilde;
“MHP’li üst düzey bir yetkili ile konuştum. Kendileri dedi ki; Biz, Cumhur İttifakı’nın insicamı bozulmasın diye Cemal Enginyurt’u disipline sevk ettik. Erhan Usta’yı grup başkanvekilliğinden aldık, partimizden ayrıldı. Milletvekilimiz Sefer Aycan’ı görevinden aldık. Bu insicamı bozan teşkilatlarımızı ve il başkanlarımızın bazılarını görevlerinden aldık. Bu Bülent Arınç’ın koruma zırhı, muhafazası, imtiyazı nereden geliyor.Bugüne kadar korunuyordu, bugünden itibaren koruması artık kalktı.
Bugüne kadar biz Cumhur İttifakı’nın insicamı bozulmasın diye çok sert önlemler alırken Bülent Arınç insicamı sarsan açıklamaları öteden beri yaptı. Ama artık koruma kalkanı kalktı.”
Bu açıklamaların ne anlama geldiğine dair soru üzerine ise Saymaz,, “MHP’liler şöyle diyor; Onun artık bileti kesildi diye düşünüyorlar” dedi.
Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Cumhur İttifakı’nda yaşanan Bülent Arınç, krizine ilişkin MHP cephesinden kendisine ulaşan bilgileri paylaştı.
‘MHP’li üst düzey bir yetkili’ tarafından kendisine ulaşan bilgileri açıklayan Saymaz, “Bugüne kadar biz Cumhur İttifakı’nın insicamı bozulmasın diye çok sert önlemler alırken Bülent Arınç insicamı sarsan açıklamaları öteden beri yaptı. Ama artık koruma kalkanı kalktı” dedi. Saymaz, MHP’li ismin açıklamalarını, “MHP’liler artık (Arınç’ın) bileti kesildi diye düşünüyorlar” diye değerlendirdi.
Saymaz'ın canlı yayındaki iddiaları şu şekilde;
“MHP’li üst düzey bir yetkili ile konuştum. Kendileri dedi ki; Biz, Cumhur İttifakı’nın insicamı bozulmasın diye Cemal Enginyurt’u disipline sevk ettik. Erhan Usta’yı grup başkanvekilliğinden aldık, partimizden ayrıldı. Milletvekilimiz Sefer Aycan’ı görevinden aldık. Bu insicamı bozan teşkilatlarımızı ve il başkanlarımızın bazılarını görevlerinden aldık. Bu Bülent Arınç’ın koruma zırhı, muhafazası, imtiyazı nereden geliyor.Bugüne kadar korunuyordu, bugünden itibaren koruması artık kalktı.
Bugüne kadar biz Cumhur İttifakı’nın insicamı bozulmasın diye çok sert önlemler alırken Bülent Arınç insicamı sarsan açıklamaları öteden beri yaptı. Ama artık koruma kalkanı kalktı.”
Bu açıklamaların ne anlama geldiğine dair soru üzerine ise Saymaz,, “MHP’liler şöyle diyor; Onun artık bileti kesildi diye düşünüyorlar” dedi.
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