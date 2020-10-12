Sayıştay'dan

Sayıştay’ın 2019 yılı Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı denetim raporu, Bakanlığın genel ve sürekli ihtiyaçlarını metro ihalelerini kazanan şirketlerden temin ettiği ortaya çıktı.

Mevzuata göre, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece; mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemiyor. Ayrıca, bu amacı sağlamaya yönelik hükümler herhangi bir şekilde ihale sözleşmelerinde yer alamıyor.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ise, Sayıştay raporuna yansıyan Gayrettepe, Halkalı, Bakırköy, Sabiha Gökçen ve Kızılay AKM metro yapım ihaleleriyle, bazı danışmanlık ihalelerinin sözleşmelerinin “Diğer Hususlar” başlıklı bölümüne hükümler ekledi.

Sayıştay denetçilerinin tespitine göre, bakanlık merkez teşkilatının binek otomobil ve ofis gereçleriyle, nitelikli ve niteliksiz personel istihdamın ve Harcırah Kanunu’na tabi bir kısım harcamalar bu sözleşmeler üzerinden temin edildi.

Sayıştay raporunda yer alan tabloya göre, 25’i lüks olmak üzere 96 otomobil, 8 minibüs, 207 bilgisayar, 105 dizüstü bilgisayar, 165 tablet, 315 cep telefonu, 34 TV, 129 yazıcı, 23 projeksiyon, 8 cilt makinesi, 12 evrak imha makinesi, 6 UPS ve 14 fotoğraf makinesi müteahhit şirketlere aldırıldı.

Anılan sözleşmeler kapsamında temin edilen lüks araçların tamamı ve diğer araçların büyük bölümü gerekli yasaların öngördüğü silindir hacmi, yerlilik oranı ve menşei şartlarını sağlamadığı tespit edildi.

Sayıştay, bakanlığın genel bütçe ödenekleri ile temin edemeyeceği tür ve sayıdaki araçları yapım ve danışmanlık işleri sözleşmeleriyle aldığına dikkat çekti.

Denetçiler raporda, “Kamu idarelerinin genel ve sürekli ihtiyaçlarının nasıl temin edileceği ilgili mevzuatımızda düzenlenmiştir. Yapım ve danışmanlık işi sözleşmelerinin bu düzenlemeleri ikame edecek veya etkisiz hale getirecek şekilde kullanılması mümkün değildir” ifadelerine yer verdi.

HARCIRAH ÖZEL ŞİRKETTEN

Raporda, bakanlığın yurt içi ve yurt dışı birçok faaliyetin sözleşmeler kapsamında yükleniciye yaptırıldığı bulgusu da yer aldı. Kamu personeline ödenecek yurt dışı harcırahların özel şirketleri tarafından karşılanmasının Etik Sözleşmesi’ne ve etik davranış ilkeleri ile ilgili mevzuata uygun olmadığına dikkat çekildi.

