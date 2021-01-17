Sayı 700 bini aştı
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının dördüncü gününde, 700 binden fazla sağlık çalışanına CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.
GÜNDEM 17.01.2021, 21:06
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Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen " Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda öncelikle sağlık çalışanlarının aşılanması sürdürülüyor.
Aşılamanın dördüncü gününde 700 binden fazla sağlık çalışanı Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozunu oldu.
Ankara Şehir Hastanesi'ndeki 130 aşı uygulama odasında sağlık görevlileri aşılanıyor.
Röntgen teknisyeni Fatma Sevran, aşı uygulama sürecinin gayet iyi geçtiğini ve sadece ufak bir iğne ağrısı hissettiğini belirterek, "Covid-19 geçirmiştim. Nasıl bir sıkıntı yaşadığımı biliyorum. Aşı geldiğini duyunca sevinerek geldim." ifadelerini kullandı. Sevran, tekrar hastalanmamak için aşı yaptırdığını dile getiren, "Herkese de tavsiye ederim. Herhangi bir sıkıntı yok." dedi.
Aşılamanın dördüncü gününde 700 binden fazla sağlık çalışanı Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozunu oldu.
Ankara Şehir Hastanesi'ndeki 130 aşı uygulama odasında sağlık görevlileri aşılanıyor.
Röntgen teknisyeni Fatma Sevran, aşı uygulama sürecinin gayet iyi geçtiğini ve sadece ufak bir iğne ağrısı hissettiğini belirterek, "Covid-19 geçirmiştim. Nasıl bir sıkıntı yaşadığımı biliyorum. Aşı geldiğini duyunca sevinerek geldim." ifadelerini kullandı. Sevran, tekrar hastalanmamak için aşı yaptırdığını dile getiren, "Herkese de tavsiye ederim. Herhangi bir sıkıntı yok." dedi.
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