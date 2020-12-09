Savcı Sayan'ın acı günü

Tedavi altında olan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın ablası koronavirüsten dolayı vefat etti. Sayan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ablasınının hayatını kaybettiğini açıkladı.

İşte Savcı Sayan'ın açıklaması:

“İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn… İstanbul Çam Sakura Hastanesinde Covid tedavisi gören ablam hakkın rahmetine kavuştu. Tedavi boyunca emeği geçen sağlık çalışanları hakkını helal etsin. Fedakar, yiğit bir Anadolu kadınıydı. Mekanın cennet olsun canım ablam”

İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn... İstanbul Çam Sakura hastanesinde kovid tedavisi gören Ablam hak’kın rahmetine kavuştu.. Tedavi boyunca emeği geçen sağlık çalışanları hakkını helal etsin.. Fedakar, yiğit bir anadolu kadınıydı. Mekanın cennet olsun canım ablam.. RUHUNA FATİHA

— Savcı Sayan ?? (@SavciSayan) December 9, 2020



İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn... İstanbul Çam Sakura hastanesinde kovid tedavisi gören Ablam hak’kın rahmetine kavuştu.. Tedavi boyunca emeği geçen sağlık çalışanları hakkını helal etsin.. Fedakar, yiğit bir anadolu kadınıydı. Mekanın cennet olsun canım ablam.. RUHUNA FATİHA — Savcı Sayan ?? (@SavciSayan) December 9, 2020

