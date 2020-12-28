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Savcı nasıl olunur? Savcı olma şartları nelerdir?

ÖSYM Başkanlığı, 2020-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sınav sonuçları 21 Aralık'ta açıklanmıştı. Peki Savcı nasıl olunur? Savcı olma şartları nelerdir?

GÜNDEM 28.12.2020, 16:07
Savcı nasıl olunur? Savcı olma şartları nelerdir?
İhbar, şikayet ya da farklı bir kanal aracılığı ile kanuna aykırı bir durum tespit ettiği zaman, konuyu hukuk çerçevesinde inceleyip, araştırma ve soruşturma yapan sorumlu memurlara savcı denir. 
Savcılar, kanunlarda kamu davası açılmasının gerekli olduğu durumlarda, şikayet olmasa dahi araştırma ve soruşturma yapabilir. Savcıların başlıca görev ve sorumlulukları şöyle sıralanır;
* Dava konusu taraflar ile ilgili kanıtların toplanmasını sağlamak,* Kasten adam öldürmek ya da taksirle adam öldürmek gibi olaylarda ölen kişilerin adli muayenesini takip etmek,* İddianame hazırlamak,* Mağdurların ya da kamunun haklarını savunmak.

Türkiye’nin mevcut yasal rejiminde birkaç farklı savcı çeşidi bulunur.
Savcı olmak isteyenler, liseyi bitirip, üniversite sınavına girerek Hukuk Fakültesini kazanmaları gerekiyor.Hukuk Fakültesini başarıyla bitirdikten sonra, Hakimlik-Savcılık sınavına giriliyor. Sınavdan 100 üzerinden en az 70 alınması gerekiyor. 70 ve üzeri alanlar sözlü mülakata giriyorlar. Bu mülakattan başarıyla geçerseniz adaylık süreniz başlıyor. Fakülteden mezun olup da savcılık sınavını geçenlerin adaylık süreleri 2, avukatlıktan geçiş yapanların 1 yıldır. Bu süre, eğitim ve staj olmak üzere iki dönemden oluşuyor. Adaylık süresinin sonunda, adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere sınava tabi tutuluyorlar. Yazılı sınavdan 70 alırsanız, sözlü sınava alınıyorsunuz. Adaylığınızın kaldırılması için yazılı sınav puanının %60’ı, sözlü sınav puanın %40’nın toplamı en az 70 olmalıdır.

Bir kişinin cumhuriyet savcısı olabilmesi için üniversitelerin 4 yıllık Hukuk Fakültesini tamamlaması gerekir. Adalet Bakanlığı ve ÖSYM’nin ortaklaşa düzenlediği sınavda başarılı olan hukuk mezunları, stajyer savcı olarak çalıştıktan sonra asli görevli olarak atanır. İl ya da ilçe cumhuriyet savcıları, mesleki ilerleyişlerine ve yeteneklerine göre yargıtay gibi kurumlarda da çalışabilir.

Danıştay savcısı olmak isteyen kişiler ise öncelikle Hukuk Fakültesi ya da İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve Maliye gibi fakültelerin 4 yıllık öğretim programlarını tamamlamalıdır. İlgili bölümlerden mezun olan kişiler, Adalet Bakanlığı ve ÖSYM tarafından hazırlanan sınavdan başarılı olduktan sonra da stajyer idari hakim olarak çalışır ve gerekli şartları yerine getirdiği zaman idari hakim olarak çalışır. İdari yargı alanında yeterli tecrübeye ve mesleki gelişime sahip olduktan sonra ise danıştay savcısı olarak atanır.

T.C. vatandaşı olmak,35 yaşını doldurmamış olmak,Hukuk Fakültesinden mezun olmak,Askerliğin yapılması ya da ertelenmesi,Kamu haklar
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