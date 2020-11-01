FOX TV ekranlarında yayımlanan yapımcılığını Limon Film’in üstelendiği Savaşçı dizisi 100. bölümü merakla bekleniyor. Askeri türdeki dizi uzun bir süredir pazar günleri ekrana gelmiyor. Dizinin hayranları Savaşçı dizisi neden yok? Savaşçı dizisi ne zaman başlayacak? Savaşçı dizisi yayından mı kaldırıldı? Savaşçı dizisi 100. bölüm ne zaman başlayacak? Savaşçı dizisi neden yok? Şeklinde çeşitli soruları sık sık soruyor. Dizinin yanından mı kaldırılıp kaldırılmadığı da merak edilenler arasında yer alıyor. 1 Kasım 2020 tarihli içeriğimizde tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık.



Savaşçı dizisi son olarak 27 Eylül 2020 pazar günü 99. bölüm ile ekrana geldi. Savaşçı dizisi o tarihten bu yana FOX TV yayın akışı içerisinde yer almadı. Öyle ki FOX Tv diziler sayfasından Savaşçı dizisi sayfası da yayından kaldırıldı. Dizinin hayranları, Savaşçı dizisi yeni bölümleri 4, 11, 18, 25 Ekim tarihlerinde yayınlanmayınca yapımcı şirkete ve FOX TV’ye sosyal medyadan Savaşçı dizisi ne zaman yayınlanacak diye sorular yöneltti. Şimdi de Savaşçı dizisi 100 bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu gündemde fakat yapımcı şirketten ve TV yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı. Normal şartlarda Savaşçı dizisi 100 bölümü 1 Kasım 2020 tarihi itibarıyla bugün akşam 20.00’da yayınlanması gerekiyor. Araştırmalarımıza göre Savaşçı dizisi 100. bölümü 8 Kasım 2020 tarihinde FOX TV’de yeniden yayınlanabilir ancak henüz şirketten resmi bir açıklama yapılmadı. Dizi için platolar kurulduğu yönünde bilgiler de bulunuyor.

Savaşçı dizisi bölümlerini izlemek için Savaşçı son bölüm içeriğimizden takip edebilirsiniz.



Savaşçı dizisinin sevilen başrol oyuncularından Berk Oktay (dizide Yüzbaşı Kağan Bozok) diziyle ilgili kendisine gelen Savaşçı dizisi yayından mı kaldırıldı soruları üzerine geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

“İzleyicilerimizden gelen yoğun, haklı sorular üzerine bizlere 99 bölüm boyunca zirvede tutan seyircimize saygımdan dolayı bir açıklama yapma gereği duydum. Savaşçı adlı dizimiz biz oyuncuların da boyunu aşan bazı durumlardan dolayı bir belirsizlik sürecinde. Kendi adıma ve tüm oyuncu arkadaşlarım adına her birimizin elimizi koyduğumuzu ve sizlerle dizimizi buluşturmak için bizlerinde sabırsızlandığını söylemek isterim. Verdiğiniz destek, sabır ve hoşgörünüz için teşekkür ederim… Saygılar.”



Berk Oktay, dizi oyuncularının da boyunu aşan sorunların olduğuna dikkat çekmiş, dizinin ne zaman başlayacağına dair net bir bilgi verememişti.

Savaşçı dizisi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Kısa bir süre önce Savaşçı dizisiyle yeni sözleşme imzalayan Berk Oktay’ın Savaşçı’da yaşanan belirsizlik nedeniyle Yasak Elma dizisi ile el sıkıştığı ileri sürüldü. Oktay’ın Yasak Elma ile anlaşması dizide yeni bir krize yol açtığı konuşuluyor. Savaşçı dizisi yapımcısı Limon Film ise oyuncu Oktay ile sözleşmelerinin devam ettiği söyledi. Bu gelişmelerin ardından Savaşçı dizisi hakkında gelişmelerin olumlu yönde mi yoksa olumsuz yönde mi bir seyir izleyecek göreceğiz.

Anlaşılacağı üzere Savaşçı yeni bölümleri çekimleri devam edecek fakat Savaşçı dizinin ne zaman başlayacağı yönünde net bir tarih olmadığı önümüzde en net bir bilgi olarak duruyor.

Savaşçı dizisi nerede çekildiğini merak ediyorsanız bu içeriğimize göz atabilirsiniz.

