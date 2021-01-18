Savaş bitti ekonomiye odaklanıldı

Rusya lideri Vladimir Putin’in Kremlin Sarayı’nda koordine ettiği ‘Karabağ Zirvesi’nden Kafkasya siyasetini şekillendirecek dikkat çekici kararlar çıktı. Millî Gazete’ye konuşan Prof. Dr. Salih Yılmaz, “Savaştan yeni çıkan Azerbaycan ve Ermenistan hükümetlerinin, ekonomik ve altyapı konularında hızlı bir şekilde fikir birliğine vardıkları görülüyor” dedi.



Geçtiğimiz gün Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleşen Karabağ Zirvesi’nin etkileri tartışılmaya devam ederken, zirveye ilişkin çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Azerbaycan ile giriştiği 44 gün süren savaşta ağır bir hezimet yaşayan, işgal altında tuttuğu Karabağ’ın yüzde 70’ini Azerbaycan’a geri veren Ermenistan hükümetinin, ekonomisini bataktan kurtarmaya çalıştığı, savaştan galip çıkan Azerbaycan’ın ise ekonomik kazanımlarını artırmaya çalıştığı görüldü. Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN) Başkanı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Yılmaz, Kafkasya hattında yaşanan son gelişmeleri Millî Gazete’ye değerlendirdi.



Moskova’da gerçekleşen Karabağ zirvesinde ticari planların öne çıktığını dile getiren Prof. Dr. Salih Yılmaz, “Rusya, Kasım ayında imzalanan ateşkes anlaşması sonrası özellikle ekonomik proje ve ulaşım hatlarının açılması için çaba gösteriyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Rusya lideri Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı ile 11 Ocak’ta Moskova’da gerçekleşen görüşmesi Karabağ Savaşı sonrası oluşan savaş psikolojisinin sona erdirilerek ekonomik açılıma odaklanması için iyi bir başlangıç olacaktır. Bu görüşmede somut kararlar alınması önemlidir. Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki koridorun açılması kararı sadece Azerbaycan için değil, aynı zamanda Ermenistan ve Rusya için de ekonomik kazançlar ortaya koyacaktır. Rusya, bu sayede Gürcistan’a ihtiyaç duymadan Türkiye üzerinden kara ve demiryolu hattını kullanarak Suriye’ye ulaşma şansına kavuşacaktır. Ermenistan ise en büyük ticaret ortağı Rusya’ya daha kolay ve ucuz ticari mal elde etme şansına sahip olacaktır. 1 Mart 2021 tarihine kadar oluşturulan çalışma grubu projeleri masaya getirmiş olacak. Tarafların ekonomik ve altyapı konularında hızlı bir şekilde fikir birliğine vardıkları görülüyor” dedi.



MOSKOVA Zirvesi’nin Türkiye’yi de etkileyebilecek bölgesel gelişmelerin önünü açtığını söyleyen Prof. Dr. Salih Yılmaz, “Rusya ile Ermenistan arasında Azerbaycan topraklarından demiryolu bağlantısının başlatılması, tarafların yeni gerçekliğin farkında olduklarını, Ermenistan’ın da barışa dair çaba gösterdiğinin bir kanıtı olabilir. Azerbaycan, toprak bütünlüğünü hem Rusya’ya hem de Ermenistan’a kabul ettirdi. Ermenistan artık başkalarının topraklarını kendi toprağı gibi görme hayalinden vazgeçerek dünyanın gerçek kurallarına uyum sağlayabilme adımlarını atıyor. Bundan sonraki süreçte Türkiye-Ermenistan arasında da normalleşme adımlarının atılması beklenebilir. Türkiye, bir karşılık beklemeden Ermenistan sınırını ekonomik kullanım için açmayı düşünebilir.” şeklinde konuştu.



Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Karabağ hezimetinden dersler çıkardığını söyleyen Prof. Dr. Salih Yılmaz, “Ermenistan, Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra son 30 yıldır Ermeni diasporası ve Karabağ klanı tahakkümü altında yolsuzluk ve hayal ile idare edildi. Kaynakları yağmalandı. İdareciler sözde Ermeni soykırımı ve Karabağ hayaliyle halkı uyuttu denebilir. Paşinyan’ın bu durumun farkında olarak hareket ettiğini görüyoruz. Ermenistan diasporasının idaresinden çıkarak idareyi Ermeni halkına teslim etmek adına Azerbaycan-Ermenistan ve Türkiye-Ermenistan normalleşmesi kısa vadede gerçekleşebilir.” diye konuştu.



Prof. Salih Yılmaz, “Paşinyan’ın Karabağ’ın statüsü konusunu gündeme getirmesi daha çok iç politikaya yönelik bir demeçtir. Paşinyan da biliyor ki, artık Karabağ statüsü konusu kendi inisiyatifinde değildir. Ermenistan halkının Azerbaycan ile savaşlardan yorulduğu ve çocuklarını savaşa göndermek istemedikleri muhaliflerin düzenlediği protestoların başarısızlığından da anlaşılıyor. Kafkasya’da barış ortamı Rusya, Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan’ın hepsinin lehine olan ve kazançlı bir ortam oluşturacaktır. Rusya’nın Ukrayna üzerinden Avrupa’ya açılan kapısı bundan sonra Azerbaycan ve Ermenistan üzerinden oluşacaktır. Türkiye, bu yeni durumdan ekonomik olarak önemli kazançlar elde edecek. Rusya, yıllardır Akdeniz’e ulaşma hayalini de Megri koridoru üzerinden Türkiye-Suriye bağlantısıyla gerçekleştirecek gibi gözüküyor.” değerlendirmesinde bulundu.

