Dünya yeni bir dijital para ile karşı karşıya. Bu para biriminin genel adı Bitcoin yani kısaltması BTC. Açık kodlu dijital bir para olan bitcoin şifreli ve anonim kodlarla tanımlanan kripto para birimidir. Eşler arası (peer to peer/P2P) teknolojisini kullanan Bitcoin her türlü finansal işlemin eşitler arasında güvenli bir ortamda kolayca kaydedilmesini sağlar. Kripto paraların çalışma mantığını anlayabilmek için öncelikle, “kripto/kriptoloji” kavramlarını bilmek gerekiyor. Kriptoloji, bir tür özel şifreleme bilimidir. Bunu, verilerin (yazı, rakam veya herhangi bir mesajın) özel bir sistem sayesinde şifrelenmesi, güvenli bir ortam aracılığıyla alıcıya gönderilmesi ve bu şifreleme sisteminin çözülerek verilerin ortaya çıkması olarak özetleyebiliriz. Peki, Bitcoin'i kim icat etti. Herkes Bitcoin’in mucidi olduğu iddia edilen kişi Satoshi Nakamoto hakkında bilgileri merak ediyor. Peki, Satoshi Nakamoto kimdir? Satoshi Nakamoto kaç yaşında? Satoshi Nakamoto nerede yaşıyor? sorularının cevabı...



Bitcoin (BTC), white paper’ı 2008’de Satoshi Nakamoto adını kullanan kişi veya bir grup tarafından yayımlanmış, merkeziyetsiz bir kripto para birimidir.

Satoshi Nakamoto adı, gerçek kimliklerini gizlemek isteyen, Bitcoin sistemini üreten kişi veya kuruluş tarafından kullanılan takma bir isimdir. Satoshi, “bilge atalara sahip biri” anlamına gelen Japonca bir isimdir ve erkek çocuklara verilir.

Satoshi Nakamoto adının “SAmsung – TOSHIba – NAKAmichi – MOTOrola” markalarından esinlenerek oluşturulan bir takma isim olduğu da düşünüldü. Şahsın Japon olduğu, 5 Nisan 1975’te doğduğu ve Japonya’da ikamet ettiği iddia ediliyor. Ancak bazı insanlar İngilizceye hâkim olması ve Asya’nın yerel saat dilimi yerine, İngiltere’nin saat dilimini tercih etmesi nedeniyle, bundan ciddi şekilde şüphe ediyorlar.

Nakamoto, merkezi olmayan dijital para birimi için çift harcama problemini çözdü ve dünyanın o güne kadar hiç görmediği yeni bir dijital para birimi olan Bitcoin’i oluşturdu. Ekim 2008’de Satoshi, teknik bir rapor yayımlayarak “P2P (Eşler Arası) Elektronik Nakit Sistemi” planını tüm dünyaya ilan etti.

Ocak 2009’da kaynak kodunun 0.1 sürümünü yayımladı ve Genesis blogunu işleyerek kripto para madenciliğini başlattı. Nakamoto projeden ayrılmadan önce yaklaşık bir buçuk yıl boyunca yazılım projesi üzerinde çalışmaya devam etti.

Kimse Satoshi Nakamoto’nun neden kendini açığa çıkartmadığını ve ilk dönem ürettiği değeri milyarlarca doları bulan Bitcoin’leri nakde çevirmeden ortadan kaybolduğunu bilmiyor.

Bu durum, Nakamoto ile ilgili spekülasyonlar ve komplo teorilerine zemin hazırlamıştır. Araştırmacılar, gerçek kimliğine dair bazı ipuçları bulmak için kelime dağarcığını, yazma stilini ve diğer ipuçlarını bugün dahi analiz etmekteler. Ancak Nakamoto ile ilgili sırlar hâlâ çözülebilmiş değil.

