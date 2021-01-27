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Sarımsağın sıra dışı faydaları... Sarımsak nasıl tüketilmeli?

Sarımsak, bin yıllardır gıda olarak tüketilmesinin yanı sıra tıbbi kullanımları da olan bir bitkidir. Peki sarımsak nasıl tüketilmeli?

GÜNDEM 27.01.2021, 15:04
Sarımsağın sıra dışı faydaları... Sarımsak nasıl tüketilmeli?
Özellikle anti-bakterial etkisi nedeniyle pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan sarımsak eski çağlardan beri çok yaygın kullanılan şifalı bir bitkidir
Gııda olarak tüketilmesinin yanı sıra tıbbi kullanımlarıyla da olan çok ünlü bir bitkidir.
Antik Mısır'da ilaç olarak kullanıldığı bilinen sarımsak günümüzde de iyileştirici özellikleri nedeniyle tanınır.
Kendine özgü kokusunu veren alisin maddesi şifa veren özelliğe sahiptir.
Barındırdığı B6 ve C vitaminleri ile birlikte demir, kalsiyum, bakır ve manganez gibi birçok değerli mineraller içerir. 
Başta kalp rahatsızlıkları ve yüksek tansiyon olmak üzere pek çok hastalığı önler.
Ayrıca antifungal ve antioksidan özelliklere sahip olun sarımsak kansere karşı koruyucu bitkilerin başında gelir.
Kemik, cilt ve saç sağlığı için çok faydalıdır. Zengin bir vitamin ve mineral kaynağıdır.
Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
Özellikle soğuk algınlığı ve grip kaşı çok koruyucudur.
Çiğ veya pişmiş olarak tüketebilir, her türlü sebze ve et yemeğine konabilir.
Sarımsak kandaki adiponektin seviyesini arttırır ve açlık kan şekeri seviyesini düşürür.
Ateroskleroz ve nefropati gibi diyabet komplikasyonlarını önlemeye yardımcıdır.
İnsülin direncini azaltır diyabet hastalarının kardiyomiyopatiden korunmasına yardımcı olabilir.
Dialil sülfit, Campylobacter bakterisi sebebiyle oluşan bağırsak enfeksiyonlarının tedavisinde etkilidir.
 Sarımsak ekstraktı, yaygın olarak kullanılan antibiyotiklere karşı dirençli olan 7 patojen bakterinin gelişimini engeller.
 Allisin bileşiği sıtma hastalığı parazitlerine karşı etkilidir.
Kıymık batması gibi bir durumda hasar gören bölgenin üzerine bir parça kesilmiş sarımsağı koyup bir yara bandı ile kapatın. Isırık ve arı sokmalarında sarımsağın o bölgeye sürülmesi tedavi edicidir. Kulak enfeksiyonları için sarımsak yağı kullanılabilir.
Sarımsak mantarı engeller ve kaşıntıyı hafifletir. Tırnak altına yerleşmiş mantarlar için birebir etkilidir.
Ayak tırnağı mantarı tedavisinde kullanılır Mantar ılık ve nemli bölgelerde büyür. Mantardan etkilenen bölgeye ılık, nemli, temiz bir bezle kompres yapın. Bu, gözenekleri açar ve mantarı yüzeye çeker. Böylece tedavi daha etkili olur. Daha sonra iki diş ezilmiş sarımsağı ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırın ve enfekte ayak tırnağına bu karışımı uygulayın, bir bandaj ile ayak parmağınızı kapatın. Birkaç saat bu şekilde bekleyin ve daha sonra yıkayın. Bu işlemi şikayetiniz geçene kadar tekrarlayın.
Sarımsakta bulunan allisin gibi bileşikler soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı çok etkilidir. İnsanlar üzerinde yapılan bir araştırmada bir gruba sarımsak takviyesi, diğer gruba plasebo verilmiş ve sarımsak takviyesi alanlarda daha az soğuk algınlığı ve grip gözlenmiştir. 
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