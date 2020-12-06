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Sarıkaya: Türkiye’de üretilecek aşı yüzde 99 sonuç göstermiş

Türk bilim adamlarının koronavirüse karşı burundan damlatılan aşı ürettiğini açıklayan Muharrem Sarıkaya, aşının yüzde 99 sonuç gösterdiğini yazdı.

GÜNDEM 06.12.2020, 09:58
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Sarıkaya: Türkiye’de üretilecek aşı yüzde 99 sonuç göstermiş
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Türk bilim adamlarının yeni tip koronavirüse ( Covid-19) karşı burundan damlatılan aşı ürettiğini yazdı. Sarıkaya’nın aktardığına göre bu aşının Faz-1 çalışmaları 10 gün içerisinde başlayacak
Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında Türkiye’de üretileceği ifade edilen damla aşı hakkında şunları söyledi:

"Ancak bilim adamlarının gidip bizzat gördükleri, hatta bazılarının danışmanlık hizmeti verdikleri çalışmalardan alınan ilk sonuçlar en düşük %99 sonuç verdiğini göstermiş" diyen Habertürk yazarı, şöyle yazdı:

"Hayvan çalışmalarını tamamlayan aşının insan üzerindeki Faz-1 çalışmalarına muhtemelen 10 gün içinde başlanır. Bu aşı diğerleri gibi eksi 70-80 soğukta saklamayı veya koldan enjekte edilmeye ihtiyaç duymuyor. Nazal yoldan, yani burun içine sıkılarak yapılan bu aşı Çin aşısı diye bilinen inaktif veya Özlem Türeci ile Uğur Şahin’in laboratuvarı BionTech’in çalıştığı mRNA aşılarından oldukça farklı, proteine dayalı...
Sohbetlerimizden çıkardım ki Almanya’nın, İngiltere’nin veya ABD’nin, milyarlarca dolar yatırım yaparak bu aşıların üretilmesinin sağlandığına ilişkin demeçlerinin ardında bir başka gerçek varmış. Bilim adamlarına “Siz boşuna uğraşmayın bu işler öyle ucuz değil, milyarlarca dolar gerektirir” baskılı algı üretmeyi amaçlıyormuş.
Türk bilim adamları da yılmamış, araştırmış sonuçta bu işin öyle milyarlarca dolara ihtiyaç duymadığını, birkaç milyon lira ile bu işin çözülebileceğini görmüş. Bu konuda gönüllü bazı işadamlarının ve üniversitelerin de devreye girmesiyle önemli bir yere gelinmiş. Kendilerine ulaşmadığım ve izni olmadığı için şu an isimlerini yazmıyorum."
"Bir puan da diğerlerinin yapmadığı gibi aşının çok daha fazla kişiye yapılması yani yaygınlaşması halinde oluşabilecek hatalardan kaynaklı düşme için bırakılmış.
Çünkü aşı doğrudan buruna damlatma yoluyla yapıldığı için kola iğne ile yapılandan oldukça az riskler içeriyor. Saklama koşulları da diğerleri gibi bir soğukluğa ihtiyaç duymuyor. Hayvan deneylerini tamamlayan bilim insanları belki 10 gün içinde insan çalışmalarına başlamak için Faz1 aşamasına geçecek... Daha önemlisi ise bu aşıyı BionTech’te görüldüğü gibi ABD’nin Pfizer veya İngiltere’nin bir büyük firması değil, tamamı yerli yatırıma dayalı bir Türk firması üretecek; bunun için her türlü altyapısını da hazırlamış, sadece insan deneylerinin tamamlanmasına kalmış..."
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