Sarıkaya: CHP’li milletvekillerinin ayrılışı durmuş gibi görünüyor

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Muharrem İnce’nin kuracağı partiye katılması beklenen 3 vekilin CHP’den ayrılışının şu an için durmuş gibi göründüğünü söyledi ancak bu ihtimalin tam olarak ortadan kalkmadığını belirtti.

Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında CHP’deki son kulisleri şöyle aktardı:

Muharrem İnce’nin kurma hazırlığını yaptığı partiye katılacağı ileri sürülen üç milletvekili ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün görüştü. Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel’in parti içi sorunları bir mektup ile uzun süre önce iletmişti.

Kılıçdaroğlu da bu duruma, “Genel başkandan randevu alınır, gelinir, konuşulur. Varsa bir sorunları dinleriz. ‘Ben mektup yazdım’ gibi şeyleri kabul etmeyiz” tepkisini göstermişti…Sonunda üç milletvekili randevu aldı ve Kılıçdaroğlu ile önceki gün TBMM’deki makamında görüştü.

Grup Başkanvekili Özgür Özel’in de bulunduğu görüşme samimi bir ortamda geçmiş.Milletvekilleri neye tepki koyduklarını açık yüreklilikle dile getirmiş, İstanbul il kongresi başta olmak üzere, kurultaylar sırasında yaşanan bazı gelişmelerin kendilerini rahatsız ettiğine vurgu yapmış. Parti içindeki bazı olumsuzluklara işaret etmiş. Kılıçdaroğlu da aynı samimiyetle eleştirdiği konulara neden olan durumu ortaya koymuş.

Partiden ayrılmak isteyenin ayrılabileceğini, bunu bir gerilim vesilesi haline getirmenin doğru olmadığını, herkesin üstlendiği görevi yerine getirmesi gerektiğine vurgu yapmış. Bu kapsamda Mehmet Ali Çelebi, Milli Savunma Komisyonu’ndaki sözcülük görevini dün itibarıyla yerine getirmeye devam edeceğini bildirmiş.“CHP kulislerindeki iddiaya göre milletvekillerinin ayrılışı şu aşamada durmuş gibi görünse de tam olarak ortadan kalktığını söyleyebilen yok” diyen Sarıkaya, şöyle yazdı:

İnce’nin daha önce 1 Mart’ta kuracağı iddia edilen partileşme sürecini Mayıs başına öteleyeceğine dönük beklenti dile getiriliyor. Görünen o ki CHP yönetiminin tutumu, ayrılmak isteyen milletvekillerinin gitmemesi için çaba sarf ettiğini sergilemek; “Giden gider…” noktasına getirmemek. Buna rağmen ayrılmak isterlerse CHP ile çatışmaya gerek bırakmadan karşılıklı saygı içinde kopuşun gerçekleşmesini sağlamak. Çatışarak ayrılma görüntüsünün önüne geçmek. Bakalım bunda ne denli başarılı olunacak…

