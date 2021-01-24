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Sarıgül'den ısınma hareketleri! 'Gençler Müjde' diyerek göz kırptı
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından 'Gençlere Müjde' başlığıyla yayınladığı videoda dikkat çekti.
GÜNDEM 24.01.2021, 11:44
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Twitter hesabından 'Gençlere Müjde' başlığıyla bir video paylaşımı yaptı.
Sarıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidara gelmeleri halinde yeni evlenecek kişilerden beyaz eşya ve otomobil vergisi alınmayacağını söyledi.
Sarıgül geçtiğimiz günlerde 2023 yılında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını açıklamıştı.
Sarıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidara gelmeleri halinde yeni evlenecek kişilerden beyaz eşya ve otomobil vergisi alınmayacağını söyledi.
Sarıgül geçtiğimiz günlerde 2023 yılında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını açıklamıştı.
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