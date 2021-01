CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Öztrak, "Salgın verilerinde olduğu gibi, aşı tedarik sürecinde de karartma uygulanıyor. Gerçekler milletten saklanıyor." dedi.

Öztrak, MYK gündeminde salgın süreci ve aşı tedariki ile ülkedeki ekonomik durum konularının yer aldığını söyledi.



Hükümetin aşı tedarikini eleştiren Öztrak, "Ocak ayı sonundayız. Bugün gelenlerle gele gele 9,5 milyon doz aşı geldi. Ne söylenen takvimi tutturabildiler ne de aşı sayılarını. 'Nasip, beklenti' gibi sözcüklerin arkasına sığınan sarayın kibirlisi, millete kesin bir aşı takvimi veremiyor." diye konuştu.



" Çin'deki aşı firmasıyla imzalanan bir sözleşme varsa neden bu aşıların tedariki gecikiyor? Bu belirsizliğin sebebi nedir? Biontec-Pfizer aşıları ne zaman gelecek?" sorularını yönelten Öztrak, bunların nedeninin millete açıklanması gerektiğini vurguladı.



Aşılara ödenen paraları da milletin bilmesi gerektiğini dile getiren Öztrak, şöyle devam etti:



"Salgın verilerinde olduğu gibi, aşı tedarik sürecinde de karartma uygulanıyor. Gerçekler milletten saklanıyor. Ülkeyi yönetme kapasitesini tamamen yitiren, ülkeye acemi şoförler gibi patinaj yaptıran, milleti zor gününde yapayalnız bırakan saray, aşıda da adaleti yok etti. Bir kural varsa uygulanmak için vardır. Eğer gelen ilk aşı sağlık çalışanlarına ve 80 yaş üstüne yapılacaksa, bunu uygulanmak zorundasınız. AK Parti'nin MKYK üyelerinden, Belediye Meclis üyelerine kadar, bu kriteri taşımayanlar aşılanmaya başladıysa, üniversite hastanelerinde torpilli aşı listeleri ayyuka çıkmışsa, milletin aşı sırasına kaynak yapan yapanaysa ne oldu bu aşı adaleti?

Millet kendini sahipsiz hissediyor. Biz de, milletimiz de bir an önce somut bir aşı tedarik planını bekliyoruz. Somut, VIP'siz, torpilsiz bir aşılama programının uygulandığını artık görmek istiyoruz. Meydana gelecek her sapmanın, her uygulama hatasının sorumlusu Erdoğan'dır. Bu hesabın saray tarafından verilmesini bekliyoruz."