Saracchi'den ilginç yorum: Saha küçüktü!
Karagümrük maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray'da Marcelo Saracchi, mağlubiyet ile ilgili yorumunda sahanın küçük olması etken olarak gösterdi.
GÜNDEM 18.12.2020, 22:15
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Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Maç sonrasında sarı kırmızılı takımın futbolcusu Marcelo Saracchi, karşılaşmayı değerlendirdi.
İşte Saracchi'nin maç sonunda yayıncı kuruluşa ifade ettiği sözler:
İstediğimiz sonucu alamadık. Kazansaydık önemli bir avantaj sağlayacaktık. Sahanın küçük olması, rakibin bu sahaya alışkın olması ve geriye yaslanmaları bahane değil ama mağlubiyete sebep oldu. Biraz daha konsantre olabilirdik. İşler istediğimiz gibi gitmedi.
İkinci yarıya başlar başlamaz yenen gol konsantrasyon eksikliğinden oldu. Golden sonra son dakikaya kadar elimizden geleni yapsak da işler istediğimiz gibi gitmedi.
Biraz şanssız bir dönem geçirdiğimi söyleyebilirim. Sakatlıklar performansımı olumsuz etkiledi. Zamana ihtiyacım var. İlerleyen günlerde sezon başındaki gibi yüzde yüzüme ulaşmaya çalışacağım.
İşte Saracchi'nin maç sonunda yayıncı kuruluşa ifade ettiği sözler:
İstediğimiz sonucu alamadık. Kazansaydık önemli bir avantaj sağlayacaktık. Sahanın küçük olması, rakibin bu sahaya alışkın olması ve geriye yaslanmaları bahane değil ama mağlubiyete sebep oldu. Biraz daha konsantre olabilirdik. İşler istediğimiz gibi gitmedi.
İkinci yarıya başlar başlamaz yenen gol konsantrasyon eksikliğinden oldu. Golden sonra son dakikaya kadar elimizden geleni yapsak da işler istediğimiz gibi gitmedi.
Biraz şanssız bir dönem geçirdiğimi söyleyebilirim. Sakatlıklar performansımı olumsuz etkiledi. Zamana ihtiyacım var. İlerleyen günlerde sezon başındaki gibi yüzde yüzüme ulaşmaya çalışacağım.
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