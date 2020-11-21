SAR değeri nedir? İşte en yüksek SAR değerine sahip Huawei modelleri!
Günlük hayatta hayli fazla kullandığımız telefonlarımızın bize yararı olduğu kadar zararınında olduğunu biliyor muydunuz? Özellikle SAR değeri yüksekse. İşte SAR değeri yüksek Huawei modelleri.
GÜNDEM 21.11.2020, 22:13
1
Akıllı telefon alırken birçok özelliği göz önünde bulundururken bu özellikler bazen kamera, bazen batarya gücü, bazen tasarımı bazen de hafızası...
Peki aradığımız bu özellikler arasında SAR değeri bulunuyor mu? ''SAR değeri nedir?'' diyenler için önce SAR değerinin ne olduğundan kısaca bahsedelim.
Telefonlar aldıkları sinyalleri üretim şekillerine göre vücuda az yada çok şekilde zarar verecek türde sinyaller yaymaktadır. Yayılan bu sinyaller 'SAR' olarak nitelendirilirken, SAR değerleri farklı sistemler ile ölçülerek telefonların prospektüflerinde detayları verilemesi zorunludur.
Bu içeriğimizde en yüksek SAR değerine sahip Huawei akıllı telefon modellerininin hangileri olduklarını hep birlikte inceleyeceğiz.
İşte en yüksek SAR değerine sahip Huawei modelleri;
Huawei Mate 10
SAR Değeri 10g (Vücut): 1.29 W/kg
Huawei Mate 10
SAR Değeri 10g (Baş): 0.99 W/kg
Huawei Nova 2 Plus
SAR Değeri 10g (Vücut): 1.19 W/kg
Huawei Nova 2 Plus
SAR Değeri 10g (Baş): 0.94 W/kg
Huawei P Smart
SAR Değeri 10g (Vücut): 0.99 W/kg
Huawei P Smart
SAR Değeri 10g (Baş): 1.27 W/kg
Huawei Mate 10 Lite
SAR Değeri 10g (Baş): 1.14 W/kg
Huawei P30 Lite
SAR Değeri 10g (Vücut): 1.02 W/kg
Huawei P30 Lite
SAR Değeri 10g (Baş): 0.99 W/kg
Huawei P10
SAR Değeri 10g (Vücut): 0.99 W/kg
Huawei P10
SAR Değeri 10g (Baş): 0.96 W/kg
Huawei Mate 9 Pro
SAR Değeri 10g (Vücut): 0.98 W/kg
Huawei Mate 9 Pro
SAR Değeri 10g (Baş): 0.96 W/kg
Huawei Mate 9
SAR Değeri 10g (Vücut): 1.36 W/kg
Huawei Mate 9
SAR Değeri 10g (Baş): 1.64 W/kg
SAR Değeri 10g (Vücut): 0.94 W/kg
Huawei Nova
SAR Değeri 10g (Baş): 0.99 W/kg
Peki aradığımız bu özellikler arasında SAR değeri bulunuyor mu? ''SAR değeri nedir?'' diyenler için önce SAR değerinin ne olduğundan kısaca bahsedelim.
Telefonlar aldıkları sinyalleri üretim şekillerine göre vücuda az yada çok şekilde zarar verecek türde sinyaller yaymaktadır. Yayılan bu sinyaller 'SAR' olarak nitelendirilirken, SAR değerleri farklı sistemler ile ölçülerek telefonların prospektüflerinde detayları verilemesi zorunludur.
Bu içeriğimizde en yüksek SAR değerine sahip Huawei akıllı telefon modellerininin hangileri olduklarını hep birlikte inceleyeceğiz.
İşte en yüksek SAR değerine sahip Huawei modelleri;
Huawei Mate 10
SAR Değeri 10g (Vücut): 1.29 W/kg
Huawei Mate 10
SAR Değeri 10g (Baş): 0.99 W/kg
Huawei Nova 2 Plus
SAR Değeri 10g (Vücut): 1.19 W/kg
Huawei Nova 2 Plus
SAR Değeri 10g (Baş): 0.94 W/kg
Huawei P Smart
SAR Değeri 10g (Vücut): 0.99 W/kg
Huawei P Smart
SAR Değeri 10g (Baş): 1.27 W/kg
Huawei Mate 10 Lite
SAR Değeri 10g (Baş): 1.14 W/kg
Huawei P30 Lite
SAR Değeri 10g (Vücut): 1.02 W/kg
Huawei P30 Lite
SAR Değeri 10g (Baş): 0.99 W/kg
Huawei P10
SAR Değeri 10g (Vücut): 0.99 W/kg
Huawei P10
SAR Değeri 10g (Baş): 0.96 W/kg
Huawei Mate 9 Pro
SAR Değeri 10g (Vücut): 0.98 W/kg
Huawei Mate 9 Pro
SAR Değeri 10g (Baş): 0.96 W/kg
Huawei Mate 9
SAR Değeri 10g (Vücut): 1.36 W/kg
Huawei Mate 9
SAR Değeri 10g (Baş): 1.64 W/kg
SAR Değeri 10g (Vücut): 0.94 W/kg
Huawei Nova
SAR Değeri 10g (Baş): 0.99 W/kg
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 21 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|9
|20
|2. Alanyaspor
|7
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Gaziantep FK
|9
|14
|5. Karagümrük
|9
|13
|6. Başakşehir
|9
|13
|7. Beşiktaş
|8
|13
|8. Kasımpaşa
|8
|12
|9. Rizespor
|7
|11
|10. Malatyaspor
|8
|11
|11. Hatayspor
|6
|11
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|9
|15. Göztepe
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|8
|5
|20. Denizlispor
|8
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|10
|20
|2. Tuzlaspor
|8
|18
|3. İstanbulspor
|9
|17
|4. Samsunspor
|10
|17
|5. Adana Demirspor
|8
|15
|6. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|7. Giresunspor
|9
|15
|8. Bursaspor
|10
|14
|9. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|10. Balıkesirspor
|9
|13
|11. Adanaspor
|9
|12
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Boluspor
|10
|7
|15. Menemen Belediyespor
|7
|6
|16. Bandırmaspor
|9
|5
|17. Ankaraspor
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|9
|20
|2. Chelsea
|9
|18
|3. Leicester City
|8
|18
|4. Liverpool
|8
|17
|5. Southampton
|8
|16
|6. Aston Villa
|8
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|8
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|9
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|10
|19
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|9
|17
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Sevilla
|8
|13
|8. Elche
|8
|12
|9. Real Betis
|9
|12
|10. Barcelona
|7
|11
|11. Valencia
|9
|11
|12. Getafe
|8
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Levante
|9
|7
|18. Huesca
|10
|7
|19. Celta de Vigo
|10
|7
|20. Real Valladolid
|9
|6
Sayfalar Tümü