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SAR değeri nedir? İşte en yüksek SAR değerine sahip Huawei modelleri!

Günlük hayatta hayli fazla kullandığımız telefonlarımızın bize yararı olduğu kadar zararınında olduğunu biliyor muydunuz? Özellikle SAR değeri yüksekse. İşte SAR değeri yüksek Huawei modelleri.

GÜNDEM 21.11.2020, 22:13
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SAR değeri nedir? İşte en yüksek SAR değerine sahip Huawei modelleri!
Akıllı telefon alırken birçok özelliği göz önünde bulundururken bu özellikler bazen kamera, bazen batarya gücü, bazen tasarımı bazen de hafızası...
Peki aradığımız bu özellikler arasında SAR değeri bulunuyor mu? ''SAR değeri nedir?'' diyenler için önce SAR değerinin ne olduğundan kısaca bahsedelim.
Telefonlar aldıkları sinyalleri üretim şekillerine göre vücuda az yada çok şekilde zarar verecek türde sinyaller yaymaktadır. Yayılan bu sinyaller 'SAR' olarak nitelendirilirken, SAR değerleri farklı sistemler ile ölçülerek telefonların prospektüflerinde detayları verilemesi zorunludur.
Bu içeriğimizde en yüksek SAR değerine sahip Huawei akıllı telefon modellerininin hangileri olduklarını hep birlikte inceleyeceğiz.
İşte en yüksek SAR değerine sahip Huawei modelleri;
Huawei Mate 10
SAR Değeri 10g (Vücut): 1.29 W/kg

Huawei Mate 10
SAR Değeri 10g (Baş): 0.99 W/kg

Huawei Nova 2 Plus
SAR Değeri 10g (Vücut): 1.19 W/kg

Huawei Nova 2 Plus
SAR Değeri 10g (Baş): 0.94 W/kg

Huawei P Smart
SAR Değeri 10g (Vücut): 0.99 W/kg

Huawei P Smart
SAR Değeri 10g (Baş): 1.27 W/kg

Huawei Mate 10 Lite
SAR Değeri 10g (Baş): 1.14 W/kg

Huawei P30 Lite
SAR Değeri 10g (Vücut): 1.02 W/kg

Huawei P30 Lite
SAR Değeri 10g (Baş): 0.99 W/kg

Huawei P10
SAR Değeri 10g (Vücut): 0.99 W/kg

Huawei P10
SAR Değeri 10g (Baş): 0.96 W/kg

Huawei Mate 9 Pro
SAR Değeri 10g (Vücut): 0.98 W/kg

Huawei Mate 9 Pro
SAR Değeri 10g (Baş): 0.96 W/kg

Huawei Mate 9
SAR Değeri 10g (Vücut): 1.36 W/kg

Huawei Mate 9
SAR Değeri 10g (Baş): 1.64 W/kg

SAR Değeri 10g (Vücut): 0.94 W/kg

Huawei Nova
SAR Değeri 10g (Baş): 0.99 W/kg
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