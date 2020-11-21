SAR değeri nedir? İşte en yüksek SAR değerine sahip Huawei modelleri!

Akıllı telefon alırken birçok özelliği göz önünde bulundururken bu özellikler bazen kamera, bazen batarya gücü, bazen tasarımı bazen de hafızası...

Peki aradığımız bu özellikler arasında SAR değeri bulunuyor mu? ''SAR değeri nedir?'' diyenler için önce SAR değerinin ne olduğundan kısaca bahsedelim.

Telefonlar aldıkları sinyalleri üretim şekillerine göre vücuda az yada çok şekilde zarar verecek türde sinyaller yaymaktadır. Yayılan bu sinyaller 'SAR' olarak nitelendirilirken, SAR değerleri farklı sistemler ile ölçülerek telefonların prospektüflerinde detayları verilemesi zorunludur.

Bu içeriğimizde en yüksek SAR değerine sahip Huawei akıllı telefon modellerininin hangileri olduklarını hep birlikte inceleyeceğiz.

İşte en yüksek SAR değerine sahip Huawei modelleri;

Huawei Mate 10

SAR Değeri 10g (Vücut): 1.29 W/kg



Huawei Mate 10

SAR Değeri 10g (Baş): 0.99 W/kg



Huawei Nova 2 Plus

SAR Değeri 10g (Vücut): 1.19 W/kg



Huawei Nova 2 Plus

SAR Değeri 10g (Baş): 0.94 W/kg



Huawei P Smart

SAR Değeri 10g (Vücut): 0.99 W/kg



Huawei P Smart

SAR Değeri 10g (Baş): 1.27 W/kg



Huawei Mate 10 Lite

SAR Değeri 10g (Baş): 1.14 W/kg



Huawei P30 Lite

SAR Değeri 10g (Vücut): 1.02 W/kg



Huawei P30 Lite

SAR Değeri 10g (Baş): 0.99 W/kg



Huawei P10

SAR Değeri 10g (Vücut): 0.99 W/kg



Huawei P10

SAR Değeri 10g (Baş): 0.96 W/kg



Huawei Mate 9 Pro

SAR Değeri 10g (Vücut): 0.98 W/kg



Huawei Mate 9 Pro

SAR Değeri 10g (Baş): 0.96 W/kg



Huawei Mate 9

SAR Değeri 10g (Vücut): 1.36 W/kg



Huawei Mate 9

SAR Değeri 10g (Baş): 1.64 W/kg



SAR Değeri 10g (Vücut): 0.94 W/kg



Huawei Nova

SAR Değeri 10g (Baş): 0.99 W/kg

