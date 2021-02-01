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Sapkın marjinal örgütler öğrencileri fişledi, STK'lar harekete geçti

AGD İstanbul Şubesi Üniversite Komisyonu, Boğaziçi Üniversitesi'nde sapkın marjinal grupların İslami değerlere yönelik saldırılarına karşı 16.00'da Beyazıt Meydanı'nda toplanma çağrısında bulundu.

GÜNDEM 01.02.2021, 11:09
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Sapkın marjinal örgütler öğrencileri fişledi, STK'lar harekete geçti
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasıyla başlayan eylemlerde üniversite içindeki ve dışındaki marjinal örgütler tarafından amacından saptırılmaya başlandı.
Müslümanların kutsal değerlerine başlayan saldırılara karşı tepki gösteren Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesi Üniversite Komisyonu (4 Fakülte) Boğaziçi Üniversitesi önünde “Dursun Bu Hayasızca Akın” çağrısıyla basın açıklaması yapma kararı aldı. AGD’nin çağrısı STK’lar tarafından karşılık buldu.
AGD’nin kararının ardından çevrimiçi ortamda bir araya gelen sapkın azınlık grup, AGD’nin basın açıklamasını provoke etmek amacıyla aynı saat ve konumda ‘Bundan Sonrası Bizde’ çağrısıyla eylem yapma kararı aldı.
İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde toplanma çağrılarına ilişkin yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile Sarıyer'de her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşün 5 Şubat'a kadar yasaklandığını hatırlattı.
Almış olduğumuz karar; resmi makamlar ve güvenlik güçleriyle saatler süren görüşmeler sonunda basın açıklaması için belirlediğimiz yerle beraber geniş bir alanın barikatlarla çevrilerek kapatılacağına ilişkin ısrarlı beyanatları karşısında zorunlu olarak alınmıştır.
— 4Fakülte (@4fakulte) January 31, 2021

4 Fakülte’den yapılan son açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi’nde kıblemiz Kabe-i Muazzama’ya ve İslami değerlere olan saldırı ile alakalı yapacak olduğumuz basın açıklamasına karşı tavır alan gruplar sosyal medyada olayın amacını saptırarak halkı kin ve nefrete sürüklemi ve basın açıklamamızı provoke etmek amacıyla açıkça çağrıda bulunmuşlardır. Bu nedenle yapacağımız basın açıklamamız aynı gün ve saatte (1 Şubat 2021 ikindi namazına müteakip) herhangi bir kargaşaya mahal vermemek için Beyazıt Meydanı’nda gerçekleştirilecektir. Almış olduğumuz karar; resmi makamlar ve güvenlik güçleriyle saatler süren görüşmeler sonunda basın açıklaması için belirlediğimiz yerle beraber geniş bir alanın barikatlarla çevrilerek kapatılacağına ilişkin ısrarlı beyanatları karşısında zorunlu olarak alınmıştır. Malum güruha karşı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğimizi ve değerlerimizi hedef alan her hareketlerinin karşısında daha güçlü duracağımızı yeniden ilan ediyoruz.” denildi.
Sosyal medya ve gruplardan edepsizliğe karşı çıkan başta AGD Boğaziçi Üniversitesi teşkilatı ve BİSAK mensubu öğrencileri hedef alıp taciz eden sapkın grup, Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan öğrencileri 15 bin Boğaziçi Üniversitesi mensubunun yer aldığı bir Facebook grubu üzerinden isim isim fişleyerek üniversite akademisyenleriyle paylaşıp okuldan atılması, disiplin cezası almaları için baskı kurduğu ortaya çıktı.
STK’lar fişlemeye karşı sosyal medyadan açıklamalar paylaşarak sert tepki gösterdi. Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) yaptığı açıklamada, “Son günlerde mesnetsiz iddialar yönelterek üyelerimize ve arkadaşlarımıza karşı fişleme kampanyası başlatılmıştır. İftira atılarak insanların kariyerlerinin karartılmaya çalışılması asla kabul edilemez. Fişlemeye, karalamaya ve hakarete uğrayan arkadaşlarımızın yanındayız.” ifadelerine yer verdi.Fişlemeler sosyal medyada gündem olurken olayla ilgili hukuki işlemlerin başlatılması istendi.
AGD hadsiz saldırıyı ortaya çıkardı, güvenlik güçleri harekete geçtihttps://t.co/bqdGjeorRZ pic.twitter.com/gMiXXPkvOI
— Millî Gazete (@milligazetecom) January 30, 2021

Almış olduğumuz karar; resmi makamlar ve güvenlik güçleriyle saatler süren görüşmeler sonunda basın açıklaması için belirlediğimiz yerle beraber geniş bir alanın barikatlarla çevrilerek kapatılacağına ilişkin ısrarlı beyanatları karşısında zorunlu olarak alınmıştır. — 4Fakülte (@4fakulte) January 31, 2021
AGD hadsiz saldırıyı ortaya çıkardı, güvenlik güçleri harekete geçtihttps://t.co/bqdGjeorRZ pic.twitter.com/gMiXXPkvOI — Millî Gazete (@milligazetecom) January 30, 2021
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