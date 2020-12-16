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Sapıklar, çocuklarımıza göz dikti! LGBTİ sapkınlığı nesli hedef alıyor

Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden olan Boğaziçi Üniversitesi çatısı altında LGBTİ’lerin yayınladığı yazı, ahlaksızlığın, şımarıklığın ve tehdidin ulaştığı boyutları gözler önüne serdi.

GÜNDEM 16.12.2020, 08:08
Sapıklar, çocuklarımıza göz dikti! LGBTİ sapkınlığı nesli hedef alıyor
İstanbul Sözleşmesi’nden cüret bulan LGBTİ sapkınlığı şimdi de çocuklarımızı suistimal ediyor. Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden olan Boğaziçi Üniversitesi çatısı altında ahlaksızlıklarını yayan Boğaziçi LGBTİ+ grubu, “LGBTİ+ çocuklar vardır!” başlıklı yazısıyla büyük tepki topladı. LGBTİ ürünlerine +18 ibaresinin zorunlu hale getirilmesine karşı Ticaret Bakanlığı’na yüklenen sapkın grup, çocukların da eşcinsel olabileceğine dair saçma sapan bir iddia ile çocukları da eşcinsel emellerine alet etti. Ahlaksızlığa çocukların da alet edilmesi neslin nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu sapkınlığa devletin izin vermesi de ahlaksızlığın daha hızlı yayılmasına zemin hazırlıyor.

Tartışmaların merkezinde olan LGBTİ ürünlerinin satışında +18 ibaresinin getirilmesi zorunluluğu aslında devletin tehlikenin farkında olduğunu gösteriyor. Ancak İstanbul Sözleşmesi’yle de LGBTİ sapkınlığını güvence altına alan devletin düştüğü durum tartışmalara neden oldu. Her geçen gün büyüyen sapkınlık tehdidine karşı endişelenen Türkiye toplumu, LGBTİ ahlaksızlığına ciddi önlemlerin alınmasını bekliyor.

LGBTİ sapıklığının çocukları kendi çıkarları için kullanması yeni bir durum değil. Daha önce de Taksim İstiklal Caddesi’nde defalarca ‘Onur Yürüşü’ adı altında düzenlenen rezil gösterilerde çocuklar ön saflarda kullanılıyordu. Yürüyüşlerde henüz hayatı anlayamayan yavrularımızı eşcinsel kostümler ve pankartlarla sapkınlığa yem eden bu LGBT üyeleri, nesli uçurumun eşiğine getirmiş durumda. Eğer önlem alınmazsa sosyal yaşantımızda ciddi bir erozyona sebep olacak LGBTİ rezilliği, şımarık tavırlarıyla Türkiye’yi zehirleyecek.
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