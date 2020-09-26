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Şanlıurfalı iş adamı İbrahim Toru, koronavirüsten hayatını kaybetti
Şanlıurfalı iş insanı İbrahim Toru, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Toru'nun cenazesi memleketinde toprağa verildi.
GÜNDEM 26.09.2020, 12:33
Koronavirüs genç yaşlı demeden can almaya devam ediyor. Şanlıurfalı iş insanı İbrahim Toru, henüz 44 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti. Toru, 11 Eylül'de sosyal medya hesabında paylaştığı mesajla koronavirüse yakalandığını duyurmuş, sevenlerinden dua istemişti.
Toru, tedavi gördüğü hastanede, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Hayırsever bir insan olarak tanınan İbrahim Toru'nun vefatıyla, ailesi, sevenleri, çalışma arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.
Şanlıurfa'da yerel bir kanalın da sahibi olan Toru, eğitim ve sosyal yardım faaliyetleri ile tanınıyordu. Evli ve 4 çocuk babası olan Toru'nun cenazesi, Eyüp Peygamber Camisi'nde kılınan namazın ardından Harran Kapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Toru, tedavi gördüğü hastanede, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Hayırsever bir insan olarak tanınan İbrahim Toru'nun vefatıyla, ailesi, sevenleri, çalışma arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.
Şanlıurfa'da yerel bir kanalın da sahibi olan Toru, eğitim ve sosyal yardım faaliyetleri ile tanınıyordu. Evli ve 4 çocuk babası olan Toru'nun cenazesi, Eyüp Peygamber Camisi'nde kılınan namazın ardından Harran Kapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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