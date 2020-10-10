Şanlıurfa'da feci kaza! 3 ölü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kamyonet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
GÜNDEM 10.10.2020, 12:32
Şanlıurfa'daki kaza, sabah saatlerinde Siverek-Karacadağ Karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi.
Ömer Karataş yönetimindeki kamyonet ile karşı yönden gelen Suriye uyruklu Hamid Elubet'in kullandığı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan Elubet ile beraberinde bulunan Abdulmecid Mılla ve Abdulrezzek Mılla, kurtarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Ancak 3 yaralı da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan kamyonet sürücüsü Ömer Karataş ise tedavi altına alındı.
Ömer Karataş yönetimindeki kamyonet ile karşı yönden gelen Suriye uyruklu Hamid Elubet'in kullandığı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan Elubet ile beraberinde bulunan Abdulmecid Mılla ve Abdulrezzek Mılla, kurtarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Ancak 3 yaralı da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan kamyonet sürücüsü Ömer Karataş ise tedavi altına alındı.
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