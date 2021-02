Saniyede 871 dolar faiz ödüyoruz

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Tekir, düzenlediği basın toplantısıyla ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye’nin dünyanın faiz cenneti ülkesi haline geldiğine vurgu yapan Tekir, “Türkiye son on altı yılda saniyede ortalama 871 dolar faiz ödemiştir. Bu rakamlara göre, Türkiye’nin bir günde ödediği faiz miktarı, Tank Palet Fabrikası’nın işletme imtiyazına karşılık Katar’dan geldiği veya geleceği söylenen 50 milyon dolardan yüzde 50 daha fazladır” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Tekir, düzenlediği basın toplantısıyla gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen basın toplantısında Tekir, ekonomide yaşanan gelişmeler başta olmak üzere market fiyatlarında yaşanan artışla ilgili önemli tespitlerde bulundu. Hükümetin son aldığı kararlarla Merkez Bankası tarafından uygulanan “politika faizi” oranın yüzde 17’ye yükseltildiğini belirten Tekir, alınan faiz kararıyla Türkiye’nin dünya ülkeleri arasında en yüksek faiz uygulayan ülkeleri konumuna geldiğini aktardı. Tekir, “2001 yılında kamu bütçesinin yüzde 52’sini, 2002 yılında yüzde 43,6’sını, 2003 yılında da yüzde 44’ünü faiz olarak ödemek zorunda kalmıştık. Bu kısır döngü Türk maliyesi için üzüntü verici bir durumdur. Ülkemiz bu kısır döngüden bir türlü kurtulamamaktadır” diye uyardı.



Tekir, Osmanlı’nın son yüzyılında yaşadığı ekonomik sıkıntıları da hatırlatarak, “On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında çıkarılan Ramazan ve Muharrem Kararnameleri için söz konusu olan şartlara sürüklenme riski ile karşı karşıya bulunmaktayız. Bilmeyenler için küçük bir not düşelim: Bu kararnameler Osmanlı Devleti’nin kısa aralıklarla yarı iflası anlamında iki ‘Moratoryum’ ilanıdır” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin faize ödediği miktarın her geçen gün arttığına dikkat çeken Tekir, “Türkiye son on altı yılda saniyede ortalama 871 dolar faiz ödemiştir. Buna göre, dakikada ödenen faiz miktarı 52 bin 260 dolar, bir saatte ödenen faiz miktarı 3 milyon 135 bin 600 dolar, bir günde ödenen faiz miktarı ise 75 milyon 254 bin 400 dolardır. Milletimiz bilmelidir ki, Türkiye’nin bir günde ödediği faiz miktarı, Tank Palet Fabrikası’nın işletme imtiyazının Katar’a verilmesi için Katar’dan geldiği veya geleceği söylenen 50 milyon dolardan yüzde 50 daha fazladır” şeklinde konuştu.



Tekir, Türkiye’nin dünyanın faiz cenneti ülkesi haline geldiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti; “Avrupa’da faiz oranlarının yüzde 0 ila 1 arasında bulunduğu bir dönemde, ülkemiz dünyanın en yüksek faiz uygulayan üç ülkesinden biri durumuna sokulmuştur. Bunun sonucunda, pandemi öncesi 2019 vergilendirme döneminde, Kurumlar Vergisi Türkiye vergi rekortmenleri sıralamasında ilk 25 kuruluşun üçü hariç gerisi bankacılık yapan kuruluşlardan oluşmuştur. Türkiye’nin gerçek anlamda bir faiz cenneti olmasının en büyük göstergesi bu değil midir? Yüksek faiz politikası, dış dünyanın kumpası olmaktan çok uygulanan hatalı politikaların bir sonucudur, öyle değerlendirilmelidir.”



Hükümetin gıda fiyatlarını kontrol edemediğine dikkat çeken Tekir, “Gıda fiyatlarındaki artışlar hükümetin sandığı gibi tarladan, yani çiftçilerden kaynaklanıyor değildir. Çiftçimiz, gübre ve ilaç fiyatlarındaki yüzde 60 ile 70 düzeyindeki artışlara, Tarım Kredi Kooperatifleri ve bankacılık sisteminin yoğun faiz baskılarına rağmen tarlasını ekmekte, ürününü kaldırmakta, çok cüzi kazançlarla yetinerek faaliyetlerini sürdürmektedir. Özellikle Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bankacılık sisteminin pandemi döneminde dahi müsamahasız ve insafsız uygulamaları nedeniyle traktörünü, hatta tarlasını bile yok pahasına elden çıkarmak zorunda kalmaktadır” diye eleştirdi.



Salgın döneminde alınan kısıtlama kararlarından dolayı küçük esnafın kirasını ve çalışanlarının maaşını ödemede zorluklar içinde çırpındığını aktaran Tekir, “Küçük esnafın, bir başka darbeyi de büyük marketler zincirinden almaktadır. Modern sistem olduğu gerekçesi ile Türkiye’de tüketim piyasasının kendilerine teslim edildiği zincir marketler fahiş fiyat uygulamakta, hükümet onlara ses çıkaramamasının sıkıntısını esnaftan, küçük market sahiplerinden, bakkal ve manavdan çıkarmaya çalışmaktadır. Üstüne üstlük çiftçimize yararlı olsun diye büyük teşviklerle kurulmuş Sözleşmeli Depoculuk Sistemi de bunlara hizmet eder hale getirilmiştir. Ekonominin diğer sektörlerinde olduğu gibi, doların yükselmesini fırsat bilen bazı marketler ‘stokçuluk’ yaparak eski fiyattan aldıkları ürünleri halka fahiş fiyatlarla satmakta, dolardaki düşüşleri görmezlikten gelerek fiyatlarda bir indirime gitmek yerine yine daha yüksek fiyat uygulamaktan çekinmemektedirler. Tarlada üreticinin elinden 2-3 liraya çıkan ürünler market ve pazarlarda üç katına hatta daha fazlaya satılmakta, fiyatlar bazen yüzde 500’lere kadar tırmanarak pandemi döneminde vatandaşları canından bezdirmektedir” diye konuştu.