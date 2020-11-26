Sanem Oktar, siyasete Demokratik ve Atılım Partisi ile girdi. DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sanem Oktar'ın hayatı, kariyeri zaman zaman merak edilenler arasında yer alıyor. Sanem Oktar kimdir? diye merak ediyorsanız biyografi içeriğimizden okuyabilirsiniz.

1970 yılında İzmir’de doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu .1997 yılında ilk şirketini kurdu. Daha sonraki yıllarda iletişim ve pazarlama alanında farklı şirketler kurdu ve sattı.

CRM danışmanlığı, sosyal medya, dijital pazarlama ve veri tabanına dayalı pazarlama alanında geniş deneyime sahip olan Oktar, şirketlerin marka ve hizmetlerine yönelik pazarlama planları hazırladı ve uyguladı. Özellikle verimliliğe ve karlılığa yönelik projelerde hizmet verdiği firmaların ekipleri ile birlikte çalıştı. İçinde bulunduğu projelerle yurtiçi ve yurtdışı birçok ödül aldı.

Sanem Oktar, 2005 yılında kurulan Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği’nin (DPİD) 12 kurucu üyesinden biri oldu ve 2007-2009 yıllarında DPİD Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

2010 yılından beri Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nde (KAGIDER) kadının güçlenmesi konusunda pek çok projede yer almış ve Mayıs 2015-1017 KAGIDER Başkanlık görevi ardından 2017-2019 dönemi için de KAGIDER başkanı seçilmiştir. Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığında kurulan Kadın20 (W20) Açılım Grubu Organizasyon Komitesi üyesidir. Halen KAGIDER Onur Kurulu üyesidir.

2010 yılında KAGIDER, Garanti Bankası ve Ekonomistin düzenlediği Türkiye Kadın Girişimcisi yarışmasında ilk 10 kadın girişimcisinden biri oldu.2016 yılında Women to Watch Fark Yaratan Kadınlar, 2019 yılında Amerika’da yayınlanan Enterprising Women (Girişimci Kadınlar) dergisinin verdiği Yılın Girişimci Kadınları 2019 Ödülleri'nin sahipleri arasında yer aldı.

Kendisini seri girişimci olarak tanımlayan Sanem Oktar, melek yatırımcı olarak farklı şirketlerde yatırımlarına devam etmektedir. İyi derece İngilizce bilmektedir.

Sanem Oktar evli, iki kız çocuğu annesidir.

