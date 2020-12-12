Sanayide ham madde sorunu sürüyor

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, salgın döneminde sanayi sektöründe özellikle ham madde ve lojistikten kaynaklı olarak yaşanan sorunların daha da arttığını belirtilerek, “Ham maddeye ulaşım ve lojistikte sorun yaşanırken, üretim maliyetleri giderek artmakta” dedi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur bir açıklama yayınladı. Kovid-19 salgınının tedarik zinciri üzerindeki etkilerinin artarak devam ettiğini belirten Çamur, “Parça veya malzeme tedariği bakımından yurtdışına bağımlı olan firmaların, devlet desteğiyle süreci bugüne kadar iyi yönettiler” şeklinde konuştu.



Sanayi sektöründe özellikle ham madde ve lojistikten kaynaklı olarak yaşanan sorunların daha da arttığını belirten Çamur, “En büyük sıkıntı malzeme tedariğinde yaşanmaktadır. Sanayide başta makine imalatı sektörü olmak üzere neredeyse tüm imalat sektörlerinde salgının şiddetli etkisi, tedarik zincirinde aksamalara yol açmıştır. Bu durum hem yurt içi hem yurt dışı tedarikleri için geçerlidir. Ham maddeye ulaşım ve lojistikte sorun yaşanırken, üretim maliyetleri giderek artmaktadır” ifadelerini kullandı.



Özellikle yurtdışından gelen girdilerde tedarik zinciri gecikmesinin daha çok yaşandığını vurgulayan Çamur, “Sektör temsilcileri olarak hükümetimizden beklentimiz malzeme tedariğindeki problemlerin ortadan kaldırılması yönünde adımlar atmasıdır. Özel sektör bu konuda devletimizin ilgili kurumlarıyla işbirliğine hazırdır. Sanayi sektörünün tedarik sıkıntısının en aza indirilmesiyle ihracatımızdaki toparlanma da hız kazanacaktır” dedi.

Mehmet Fahri Özkan / Ankara

