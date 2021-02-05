Sanatçı Hüner Coşkuner vefat etti

Yaklaşık 10 aydır kanserle savaşan Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, kemik iliği kanseri tedavisi gördüğü hastanede vefat etti. Sanatçının tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, 58 yaşındaki Coşkuner'in ilk defa Nisan 2020'de kan hastalıkları bölümüne başvurduğu, incelemeler sonrası kemik iliği kanseri teşhisi konulduğu belirtildi.Açıklamada, tedavilere cevap vermeyen ve gelişen nefes darlığı sonrası yoğun bakıma alınan Coşkuner'in vefat ettiği bildirildi.

