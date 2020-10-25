Sanat adı altında sapkın gösteri

Abramovic geçmişte pedofili ve satanist ritüelleri gerçekleştirdiği gösteriler ile gündeme gelmişti. Korona döneminde ertelenen gösterinin tekrar gündeme gelmesi ise tepkilere neden oldu.

Gösterilerinde satanist ritüellerin yanı sıra domuz kanı, çeşitli vücut sıvıları, sperm ve anne sütü kullanan Sırp Marina Abramovic için İstanbul’da bulunan bir banka binasına asılan posterde “Tekrar görüşmek üzere” yazısının yazılı olması ile vatandaşlar sosyal medya üzerinden boykot çağrısında bulundu.



73 yaşındaki Marina Abramovic, gösterilerinde satanizm ve pedofiliye de sık sık yer veriyor. Değer ve ahlâkı yok sayan gösterilere imza atan Abramovic’in, en çok tepki çeken gösterisinin başında Spirit Cooking (Ruh Pişirme) adlı performansı geliyor. Söz konusu performansta satanist ritüellerine değiniliyor. Bunun yanı sıra performansta domuz kanı ve çeşitli vücut sıvıları kullanılıyor. Performans içerisinde duvara domuz kanıyla yazılar yazılıyor. Geçmişte çektirdiği bazı fotoğraflar tehlikeyi gözler önüne seriyor. Üzeri çıplak vaziyette küçük çocuklar ile fotoğrafları yayınlanan Sırp Abramovic, pedofili imasında bulunuyor.



Akbank Sanat sponsorluğunda İstanbul’da sergi açılacağı duyurulan Marina Abramovic’in toplum ahlakını hiçe sayan ve insanları sapkınlığa sürükleyen sergi korona önlemleri kapsamında ertelenmişti. Yeniden açılacağı gündeme gelen sergiye tepki gecikmedi. Geçmişte yaptığı gösterilerde sanat adı altında sapkın içeriklerini izleyicilere sunuyor olması tepkilere neden olmuştu. Şimdi ise Müslüman bir ülkede sapkın gösterileri ile gündemde olan bir sanatçının getirilerek gösteri yaptırılması ve bunun da reklamının yapılması tepkilere neden oldu.

Mehmet Fahri Özkan / ANKARA

