San Marinolu oyuncu yenilmeyince gözyaşlarını tutamadı

UEFA Uluslar Ligi’nde yer alan en zayıf takımlardan olan San Marino, Liechtenstein maçının ardından Cebelitarık ile de 0-0 berabere kalarak son iki maçını mağlubiyetsiz kapattı.

Başka işlerde çalışan ve yarı-profesyonel olarak da San Marino Milli Takım formasını giyen futbolcular, büyük başarıları sonrası duygusal anlar yaşadı.

33. yaşındaki stoperi Dante Rossi, Cebelitarık maçının ardından verdiği röportajda, puanın mutluluğunu gözyaşları dökerek gösterdi.

Rossi, “Kendime söz vermiştim, ağlamayacaktım ama gözyaşlarımı tutamadım. Güzel ülkeme armağan olsun” dedi.

