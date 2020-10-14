San Marino 6 yıl sonra bir ilki başardı!
San Marino, 6 yıl sonra bir ilki başararak Avrupa Uluslar D Ligi 2. Grup'ta Liechtenstein ile 0-0 berabere kalarak puan almış oldu.
GÜNDEM 14.10.2020, 09:02
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San Marino, 6 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. Mavi beyazlılar, Avrupa Uluslar D Ligi 2. Grup'ta karşılaştığı Liechtenstein ile golsüz berabere kaldı.
San Marino son puanını 15 Kasım 2014 tarihinde Estonya ile oynadığı EURO 2016 Elemeleri maçında sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.
Mavi beyazlılar, son olarak 17 Eylül 2020 tarihinde açıklanan FIFA sıralamasında 811 puan ile 210. ve son sırada yer aldı.
San Marino son puanını 15 Kasım 2014 tarihinde Estonya ile oynadığı EURO 2016 Elemeleri maçında sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.
Mavi beyazlılar, son olarak 17 Eylül 2020 tarihinde açıklanan FIFA sıralamasında 811 puan ile 210. ve son sırada yer aldı.
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