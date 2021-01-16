Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'e, Kovid-19 aşısı olan taraftarların tribünlere alınması çağrısında bulundu.

Passolig kartı olan Süper Lig ve TFF 1. Lig takımı seyircilerinden maçlara düzenli giden yaklaşık 1 milyon kişinin acilen aşılanması ve liglerin ikinci yarısında maçların seyirciye açılmasını isteyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:



Yıldırım, maçların seyircilere açılmasının kulüpleri finansal bataktan kurtarmak için büyük destek olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:



Yoksa bu işler gittikçe zorlaşacaktır. Bence çok geçmeden bu fikir Ankara'da masaya yatırılmalı. Bu işin sadece fikir babası bile olmak beni mutlu eder. Haydi TFF, bu konuda hep birlikte çözüm üretelim. Kulüpler Birliği olarak bizler hazırız.

Böylece Türkiye'de taşlar yerine oturur, insanların psikolojisi düzelir ve mutlu olurlar. Türkiye'de futbol hayattır, eve sığmaz ancak statlara sığar. Bu benim şahsi fikrim, çözüm teklifimdir.

