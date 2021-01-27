Samsung ve Oppo telefon markalarının Türkiye kararı

Samsung ve Oppo bu yıl itibarıyla Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlıyor.

Aralık ayında iki şirketin de farklı üretim modelleriyle Türkiye'ye gelmeye hazırlandığı basına yansımıştı.

Bu şirketlerin ardından Çin merkezli Tecno, TCL, Xiaomi ve Vivo gibi akıllı telefon üreticilerinin de Türkiye'de yatırım yapacağı ortaya çıktı.

Çin merkezli telefon şirketlerinin özellikle Türkiye'de üretim yapmayı seçmesinin ardında ABD ile yaşanılan ticaret savaşının da etkisi var.

Şimdilik bu durumdan en çok Çin teknoloji şirketi Huawei olumsuz etkileniyor.

