Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak. İşte temsilcimiz Başakşehir'in yarın oynayacağı rakibi...
GÜNDEM 23.11.2020, 18:17
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Futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Başakşehir'in içinde yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları yarın ve 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Başakşehir ise ilk maçta evinde devirdiği Manchester United’ın konuğu olacak.
Yarın
20.55 Rennes - Chelsea
20.55 Krasnodar - Sevilla
23.00 Lazio - Zenit
23.00 Borussia Dortmund - Club Brugge
23.00 Dinamo Kiev - Barcelona
23.00 Juventus - Ferencvaros
23.00 Paris Saint-Germain - Leipzig
23.00 Manchester United - Medipol Başakşehir
25 Kasım Çarşamba
20.55 Borussia Mönchengladbach - Shakhtar Donetsk
20.55 Olympiakos - Manchester City
23.00 Bayern Münih - Salzburg
23.00 Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova
23.00 Inter - Real Madrid
23.00 Olympique Marsilya - Porto
23.00 Ajax - Midtjylland
23.00 Liverpool - Atalanta
Yarın
20.55 Rennes - Chelsea
20.55 Krasnodar - Sevilla
23.00 Lazio - Zenit
23.00 Borussia Dortmund - Club Brugge
23.00 Dinamo Kiev - Barcelona
23.00 Juventus - Ferencvaros
23.00 Paris Saint-Germain - Leipzig
23.00 Manchester United - Medipol Başakşehir
25 Kasım Çarşamba
20.55 Borussia Mönchengladbach - Shakhtar Donetsk
20.55 Olympiakos - Manchester City
23.00 Bayern Münih - Salzburg
23.00 Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova
23.00 Inter - Real Madrid
23.00 Olympique Marsilya - Porto
23.00 Ajax - Midtjylland
23.00 Liverpool - Atalanta
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|5. Karagümrük
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|6. Başakşehir
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|13
|7. Beşiktaş
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|5. İstanbulspor
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|17
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|17
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|9
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|10
|1
|Takımlar
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|P
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|9
|20
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|9
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|9
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|11. Arsenal
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|12. Wolverhampton
|8
|13
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|12
|14. Leeds United
|9
|11
|15. Newcastle
|9
|11
|16. Brighton
|9
|9
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|4
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|2
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|9
|1
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|P
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|10
|23
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|8
|20
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|10
|19
|4. Real Madrid
|9
|17
|5. Cádiz
|10
|14
|6. Granada
|9
|14
|7. Sevilla
|8
|13
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|10
|12
|9. Elche
|8
|12
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|12
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|12
|12. Barcelona
|8
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