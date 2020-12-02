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Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın ilk gün sonuçları belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta karşılaşmalarının ilk gün maçları tamamlandı.

GÜNDEM 02.12.2020, 01:28
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Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın ilk gün sonuçları belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin takımların 5. hafta karşılaşmalarının ilk gün maçları tamamlandı.
A Grubu'nda oynanan maçta son şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Atletico Madrid, 26. dakikada Joao Felix ile öne geçerken, Bayern Münih 86. dakikada Thomas Müller'in penaltı golüyle skoru eşitledi.
Geçen hafta gruptan çıkmayı garantileyen Bayern Münih puanını 13'e yükseltirken, 6 puanlı Atletico Madrid tur şansını son haftaya bıraktı. 
D Grubu'nda Liverpool, 58. dakikada Curtis Jones'in attığı golle sahasında Ajax'ı 1-0 mağlup etti. İngiltere temsilcisi, 12 puanla lider olarak gruptan çıkmayı garantiledi.
C Grubu'nda yer alan Porto, konuk ettiği Manchester City ile 0-0 berabere kaldı. Puanını 10'a yükselten Portekiz ekibi, 13 puanlı lider Manchester City'nin ardından son 16'ya kalan ikinci takım oldu.
B Grubu'nda ise Inter, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 3-2 yenerek tur umutlarını son haftaya taşıdı.
Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:
Bayern Münih ( Almanya) - Atletico Madrid ( İspanya): 1-1
Lokomotiv Moskova ( Rusya) - Salzburg (Avusturya): 1-3
Real Madrid (İspanya): Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-2 
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Inter (İtalya): 2-3
Olympique Marsilya ( Fransa) - Olympiakos ( Yunanistan): 2-1
Porto (Portekiz) - Manchester City (İngiltere): 0-0
Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda): 1-0
Atalanta (İtalya) - Midtjylland (Danimarka): 1-1
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