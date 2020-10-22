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Şampiyonlar Ligi: Real Madrid kendi evinde yenildi, Manchester lider
Şampiyonlar Ligi heyecanı sürüyor. Real Madrid, kendi sahasında Shakhtar Donetsk’e yenilirken Manchester City ilk hafta maçları sonunda lider oldu.
GÜNDEM 22.10.2020, 07:21
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Şampiyonlar Ligi heyecanı ilk haftanın ikinci gün maçlarıyla devam ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takım olma ünvanına sahip Real Madrid, kendi sahasında Shakhtar Donetsk’e 3-2 mağlup oldu.
Maçta ilk gol Shakhtar Donetsk’ten geldi. Tete'nin 29. dakikada attığı golle Real Madrid deplasmanında 1-0 öne geçti.
Varane'ın 33. dakikada kendi kalesine attığı golle Shakhtar skoru 2-0 yaptı.
42. dakikada Shkahtar Donetsk farkı artırdı ve Solomon’un golüyle durum 3-0 oldu.
Real Madrid’in golleri ise ikinci yarıda geldi. 55. dakikada Luka Modric farkı 2'ye indirdi.
60. dakikada Vinicius Junior’dan Real Madrid’in ikinci golü geldi.
Şampiyonlar Ligi’nin bir diğer karşılaşması da RB Salzburg - L. Moskova arasında oldu. Karşılaşma 2-2 berabere bitti.
Lokomotif Moskova, 19. dakikada Eder'in attığı golle Salzburg deplasmanında 1-0 öne geçti.
Karşılaşmada beraberlik golü 45. dakikada 19 yaşındaki Dominik Szoboszlai'dan geldi. Salzburg bu golle 1-1’lik beraberliği yakaladı.
Salzburg, 50. dakikada Zlatko Junuzovic'in golüyle 2-1 öne geçti.
75. dakikada Lokomotif Moskova maçta beraberliği yakaladı. Gol, Vitali Lisakovich'ten geldi.
Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında Bayern Münih, Atletico Madrid'i 4-0 yendi.
Bayern Münih'in golleri 28'de Kingsley Coman, 41'de Goretzka, 66'da Tolisso, 72'de Coman'dan geldi.
Manchester City, Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Porto'yu sahasında 3-1 yendi. Manchester City ilk hafta maçları sonunda lider oldu. Porto'nun 14. dakikada Luiz Diaz ile öne geçtiği maçta Agüero, 20.dakikada eşitliği penaltı vuruşu ile sağladı. Macnhester City, 65. dakikada İlkay Gündoğan'ın golüyle öne geçti. City adına son golü ise 73. dakikada yeni transfer Ferran Torres’den geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takım olma ünvanına sahip Real Madrid, kendi sahasında Shakhtar Donetsk’e 3-2 mağlup oldu.
Maçta ilk gol Shakhtar Donetsk’ten geldi. Tete'nin 29. dakikada attığı golle Real Madrid deplasmanında 1-0 öne geçti.
Varane'ın 33. dakikada kendi kalesine attığı golle Shakhtar skoru 2-0 yaptı.
42. dakikada Shkahtar Donetsk farkı artırdı ve Solomon’un golüyle durum 3-0 oldu.
Real Madrid’in golleri ise ikinci yarıda geldi. 55. dakikada Luka Modric farkı 2'ye indirdi.
60. dakikada Vinicius Junior’dan Real Madrid’in ikinci golü geldi.
Şampiyonlar Ligi’nin bir diğer karşılaşması da RB Salzburg - L. Moskova arasında oldu. Karşılaşma 2-2 berabere bitti.
Lokomotif Moskova, 19. dakikada Eder'in attığı golle Salzburg deplasmanında 1-0 öne geçti.
Karşılaşmada beraberlik golü 45. dakikada 19 yaşındaki Dominik Szoboszlai'dan geldi. Salzburg bu golle 1-1’lik beraberliği yakaladı.
Salzburg, 50. dakikada Zlatko Junuzovic'in golüyle 2-1 öne geçti.
75. dakikada Lokomotif Moskova maçta beraberliği yakaladı. Gol, Vitali Lisakovich'ten geldi.
Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında Bayern Münih, Atletico Madrid'i 4-0 yendi.
Bayern Münih'in golleri 28'de Kingsley Coman, 41'de Goretzka, 66'da Tolisso, 72'de Coman'dan geldi.
Manchester City, Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Porto'yu sahasında 3-1 yendi. Manchester City ilk hafta maçları sonunda lider oldu. Porto'nun 14. dakikada Luiz Diaz ile öne geçtiği maçta Agüero, 20.dakikada eşitliği penaltı vuruşu ile sağladı. Macnhester City, 65. dakikada İlkay Gündoğan'ın golüyle öne geçti. City adına son golü ise 73. dakikada yeni transfer Ferran Torres’den geldi.
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