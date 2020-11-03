Şampiyonlar Ligi koronayla sarsıldı: Bir takımda 11 futbolcu pozitif
Şampiyonlar Ligi koronayla sarsıldı. Ajax’ta 11 futbolcu koronavirüse yakalandı.
GÜNDEM 03.11.2020, 08:02
Tüm dünyayı sarsan koronavirüs nedeniyle vaka sayıları hızla artarken, Avrupa’da çok sayıda ülke yeni kısıtlama ve yasak kararları aldı. Şampiyonlar Ligi de korona vakalarıyla sarsılmış durumda. Şampiyonlar Ligi takımlarından Ajax’ta 11 futbolcu koronavirüse yakalandı.
Ajax, Midtjylland takımıyla deplasmanda karşılaşacaktı. Avrupa basınına göre testi pozitif çıkan oyuncu sayısının 15'e yükselebileceği belirtiliyor.
Ajax takımı için yapılan test sürecinde güvenliğin tam sağlanamadığı ifade ediliyor. Bu nedenle virüsün kulüpteki futbolculardan, görevlilere ve yöneticilere kadar çok sayıda kişiye bulaşma ihtimali üzerinde duruluyor.
Dusan Tadic ve Davy Klassen gibi yıldızlar da Midjytlland maçı kadrosunda bulunmuyor.
UEFA ile yapılan bilgi alışverişi sonucu karşılaşmanın ertelenmesi gündemde.
Ajax, Midtjylland takımıyla deplasmanda karşılaşacaktı. Avrupa basınına göre testi pozitif çıkan oyuncu sayısının 15'e yükselebileceği belirtiliyor.
Ajax takımı için yapılan test sürecinde güvenliğin tam sağlanamadığı ifade ediliyor. Bu nedenle virüsün kulüpteki futbolculardan, görevlilere ve yöneticilere kadar çok sayıda kişiye bulaşma ihtimali üzerinde duruluyor.
Dusan Tadic ve Davy Klassen gibi yıldızlar da Midjytlland maçı kadrosunda bulunmuyor.
UEFA ile yapılan bilgi alışverişi sonucu karşılaşmanın ertelenmesi gündemde.
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