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Sampdoria - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 20. haftası koronavirüs gölgesi altında devam ediyor. Sampdoria sahasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus'u konuk edecek. İşte maş saati ve muhtemel 11'ler...
GÜNDEM 30.01.2021, 15:39
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Sampdoria - Juventus karşı karşıya gelecek.
Sampdoria - Juventus maçı 30 Ocak Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak.
Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus Sampdoria maçı beIN Sports 4'te canlı olarak yayınlanacak.
Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Keita, Quagliarella
Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Cuadrado; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo
.
Sampdoria - Juventus maçı 30 Ocak Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak.
Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus Sampdoria maçı beIN Sports 4'te canlı olarak yayınlanacak.
Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Keita, Quagliarella
Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Cuadrado; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo
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