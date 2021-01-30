Sampdoria - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Sampdoria - Juventus karşı karşıya gelecek.



Sampdoria - Juventus maçı 30 Ocak Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak.



Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus Sampdoria maçı beIN Sports 4'te canlı olarak yayınlanacak.



Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Keita, Quagliarella

Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Cuadrado; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo

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