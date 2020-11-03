Samet Aybaba'dan son dakika Trabzonspor açıklaması! Geri mi geliyor?
Samet Aybaba'dan son dakika Trabzonspor açıklaması geldi. Deneyimli hoca bazı görüşmelerin olduğunu açıklarken "üst seviyeden net bir teklif gelmedi" dedi.
GÜNDEM 03.11.2020, 13:20
Trabzonspor'da hoca adayları artarken, listede bulunan isimlerden olan Samet Aybaba, önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca Fanatik gazetesine yaptığı açıklamasında daha önce bordo-mavililerde çalıştığını ve yine çalışmak istediğini söylerken; şehrin dinamiklerinin farkında olduğunu belirtti.
2002-2004 yılları arasında Trabzonspor'u çalıştıran ve o deönemi hatırlatan Aybaba, "O süreçte çok kısıtlı kadro ile Trabzonspor’da kupa kaldırmış bir hocayım." dedi.
Trabzonspor ile ilgili bazı görüşmelerin olduğunu açıklayan Aybaba, "Fakat tarafıma üst seviyeden net bir teklif gelmedi. Kenti, oradaki insanları, şehrin dinamiklerini ve camianın beklentilerini çok iyi biliyorum” dedi.
Trabzonspor’un çok iyi bir kadrosu olduğunu belirten Samet Aybaba, şöyle konuştu:
"Bu oyuncu grubu kesinlikle kötü değil. Benim gördüğüm eksiklik; iyi organize olamamak. Yani sistemsizlik söz konusu... Öncelikle orada güzel bir sistem kurmak ve hava yakalamak lazım… Oyuncu grubu, teknik heyet ve tüm unsurlarıyla Trabzonspor kenetlenmeli. Dediğim gibi; resmi teklif gelirse, ben tekrardan Trabzon’a gelmek isterim"
2002-2004 yılları arasında Trabzonspor'u çalıştıran ve o deönemi hatırlatan Aybaba, "O süreçte çok kısıtlı kadro ile Trabzonspor’da kupa kaldırmış bir hocayım." dedi.
Trabzonspor ile ilgili bazı görüşmelerin olduğunu açıklayan Aybaba, "Fakat tarafıma üst seviyeden net bir teklif gelmedi. Kenti, oradaki insanları, şehrin dinamiklerini ve camianın beklentilerini çok iyi biliyorum” dedi.
Trabzonspor’un çok iyi bir kadrosu olduğunu belirten Samet Aybaba, şöyle konuştu:
"Bu oyuncu grubu kesinlikle kötü değil. Benim gördüğüm eksiklik; iyi organize olamamak. Yani sistemsizlik söz konusu... Öncelikle orada güzel bir sistem kurmak ve hava yakalamak lazım… Oyuncu grubu, teknik heyet ve tüm unsurlarıyla Trabzonspor kenetlenmeli. Dediğim gibi; resmi teklif gelirse, ben tekrardan Trabzon’a gelmek isterim"
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