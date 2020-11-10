Samet Aybaba Süper Lig'e geri döndü!
Samet Aybaba Süper Lig'e geri döndü. Kayserispor Başkan Yardımcısı İsa Gün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Samet Aybaba ile anlaştıklarını açıkladı.
GÜNDEM 10.11.2020, 09:32
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geçtiğimiz günlerde Bayram Bektaş’ın görevine son vermişti. Yeni teknik adam arayışına giren sarı-kırmızılılarda, Kayserispor’da Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren İsa Gün’den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tecrübeli çalıştırıcı Samet Aybaba ile anlaştıklarını belirten Gün, teknik direktör konusuna açıklık getirmiş oldu.
Samet Aybaba geçen sezon da Kayserispor'da görev yapmış ancak sadece iki haftalık bir dönemin ardından takımdan ayrılmıştı.
Samet Aybaba geçen sezon da Kayserispor'da görev yapmış ancak sadece iki haftalık bir dönemin ardından takımdan ayrılmıştı.
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