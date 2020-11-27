Şam'da deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Suriye'de deprem oldu.

AFAD'ın paylaştığı verilerine göre Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleşen depremin 4.4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Depremin 8,40 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

