Şam'da deprem oldu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Suriye'nin başkenti Şam'da deprem oldu.
GÜNDEM 27.11.2020, 03:02
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Suriye'de deprem oldu.
AFAD'ın paylaştığı verilerine göre Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleşen depremin 4.4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
Depremin 8,40 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
AFAD'ın paylaştığı verilerine göre Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleşen depremin 4.4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
Depremin 8,40 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
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