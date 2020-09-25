Samatta, resmen Fenerbahçe'de

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe Kulübü, Premier Lig takımı Aston Villa'da forma giyen Mbwana Samatta'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Açıklamada, Aston Villa'ya toplam 1 yıl kiralama ve sözleşme sonunda transfer edilmesi karşılığında 6 milyon euro ve başarı odaklı 750 bin euro da bonus ödeneceği bilgisi paylaşıldı.



Kariyerine Tanzanya'da African Lyon takımında başlayan Samatta, 1 sezon içinde Kongo'dan Mazembe'ye transfer oldu. 5 yıl burada oynadıktan sonra Belçikalı gözlemcilerin dikkatini çeken Samatta, 2016'da 800 bin euro bonservis bedeliyle Genk'e imza attı.

Belçika'da 4 yıl boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Samatta, 10 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle Aston Villa'nın yolunu tuttu.

Premier Lig'de sadece 6 ay oynayan Samatta, çıktığı 16 maçta 2 gol kaydetti.

