Çocuk, aile alanlarında çalışmalar yürüten Saliha Erdim “Aile Okulu” altında yüzlerce sohbetlerde bulundu. Çeşitli dergiler ve televizyonlarda aile üzerine programlar ve konferanslarda konuşan Saliha Erdim, aile alanında önemli çalışmalarıyla biliniyor. Peki, Saliha Erdim kimdir? Saliha Erdim kaç yaşında? Saliha Erdim nerelidir?

1956 Samsun, Havza doğumlu. İlkokulu Vezirköprü’de, ortaokulu Çorum Sağlık Okulu’nda, liseyi Zeynep Kâmil Sağlık Meslek Lisesi’nde okudu. Hacettepe Yüksek Hemşirelik Okulu’nu terör nedeniyle, Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümünü “kıyafet engeli” sebebiyle yarıda bıraktı. Uluslararası Newport Üniversitesi’nin Davranış Bilimleri Bölümü’nü bitirdi ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı.

Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği (KDTD)’nin süre ve içerik olarak Avrupa Davranış ve Kognitif Terapiler Birliği (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies-EABCT) standartlarına uygun olarak düzenlediği teorik ve uygulamalı ‘Kognitif ve Davranış Terapileri Eğitimi’ni 2012 yılında başarıyla tamamlayarak, ‘Kognitif ve Davranış Terapisti’ unvanını almaya hak kazandı.

Çeşitli vakıflarda, derneklerde ve sosyal organizasyonlarda “çocuk ve aile” üzerine konferanslar, seminerler verdi. Bir eğitim derneği tarafından "Yılın Annesi" seçildi. "Aile İçi İletişim" programı ile Medya Etik Ödülü aldı. Yeryüzü Eğitim Danışmanlık firmasının kurucu ortağı oldu ve profesyonel eğitimci-danışman kimliği ile hizmetlerine devam ediyor.

“Hanımefendi” ve "Aile Okulu" isimli radyo ve TV programlarını eşi ile ve münferiden hazırlayıp sundu.

Mektup, Ferzan, Beyan, Yenidünya, Hanımefendi ve başka dergilerde çocuk ve aile konularıyla ilgili yazılar yazdı, Hanımefendi dergisinin başyazarlığını ve editörlüğünü yaptı.

Ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli panellerde ve sempozyumlarda tebliğler sundu.

Yazılarından bir kısmını kitaba dönüştürülerek önce Sıradan Konulara Sıradışı Yaklaşımlar adıyla, daha sonra aynı kitap ilâveleriyle birlikte Hayat Filminden Kurtarıcı Kareler adıyla iki kitap olarak yayınlandı.

Hâlen, aile eğitimi ve danışmanlığı hizmetlerine, yurt içinde ve yurt dışında alanıyla ilgili konferanslara, seminerlere; Moral FM’de eşiyle birlikte “Aile Okulu” programlarına devam ediyor.

Aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi olan yazar, evli ve 6 çocuk annesidir.

Dr. Tamer Dövücü’den (Milton Ericson Enstitüsü Türkiye temsilcisi Başkanı), NLP practitioner, master practitioner ve master practitioner advens eğitimlerini eğitimi alarak, NLP uygulayıcısı oldu.

Uzm. Psikolog Şirin Düvenci’den iki yıl “Rorschach (roşa) kişilik testi” “TAT (tematik algı testi)” eğitimi aldı.

İngiliz Aile Terapisti Stephen Bray’den 180 saat “Temel aile terapisi eğitimi” aldı.Prof. Dr. Mehmet Sungur’dan dört yıl kognitif (bilişsel) ve Davranışçı Terapi eğitimi aldı ve süpervizyonu da tamamladı.

2005 yılında İstanbul’da Yenigün Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından yılın annesi seçildi.

02 Ağustos 2008 tarihinde POEM de (Psikoloji Organizasyonları ve Eğitimleri Merkezi) tarafından düzenlenen ve Prof. Dr. Esra Aslan tarafından verilen “Yaratıcılığın ABC”si eğitimini aldı.

11 ekim 2008 tarihinde Kognitif ve Davranışçı Terapileri Derneği tarafından düzenlenen ve Adam Radomsky tarafından verilen ve 7 saatlik “Tedavisi güç mü? Artık değil! OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde BDT” konulu eğitimi aldı.

20-21 Eylül 2008 tarihinde Kognitif ve Davranışçı terapileri Derneği tarafından düzelenen ve Nikolos Kazantzis, ph. D tarafından vrilen 12 saatlik “Güçlü bir terapötik değişim aracı olarak ev ödevleri: Ev ödevlerine uyum nasıl artırılabilir? Zor vakalarda ev ödevleri” konulu eğitimi aldı.

20 Mart 12 Haziran 2009 tarihleri arasında POEM de (Psikoloji Organizasyonları ve Eğitimleri Merkezi) tarafından düzenlenen ve Prof. Dr. Mücahit Öztürk tarafından ver “Çocukluk ve ergenlik dönemi ruh sağlığı” eğitimini aldı.

2009 yılında Kognitif ve Davranış Terapileri Derneğinin kongresine katıldı.Kelly Koerner’in yönettiği bir günlük “Tedavisinde zorluk çekilen ve intihar eğilimi olan hastalarda Diyalektik Davranış Tedavileri” çalışma grubuna katıldı.

2010 yılında Seyr Fm deki aile içi iletişim programıyla Medya Etik ödülü aldı.

Yumurcak Dünyası (Tarçın ve caillou) akademik uzman danışman grubunda bulundu.

Pek çok Avrupa ülkesinde konferanslar veriyor. Yıllardır İstanbul ve Türkiyenin pek çok ilinde, Aile ve çocuk gelişimi ve eğitimi konularında konferanslar, seminerler ve grup eğitimleri vermeye devam ediyor.

“Sıradan Konulara Sıra Dışı Yaklaşımlar” isimli, yaşadıklarımızdan öğrenmeyi anlatan ilk kitabı Mavi Yayıncılıktan çıktı. Daha sonra aynı kitap Hayat Filminden Kurtarıcı Kareler ismiyle ve ilâve konularla iki kitap halinde basıldı. Aynı kitabın ilâveli, düzenlenmiş ve konu tasnifli 3. baskısı Hayat Yayınları tarafından basıldı. Yakında çıkmaya başlayacak olan diğer kitaplarının hazırlığını yapıyor.

Moral FM de eşi Zekeriya Erdim ile birlikte her hafta çarşamba günleri Aile Okulunu sundular. Şimdi yalnız olarak programı sunmaya devam ediyor. Kendisi yalnız olarakta haftada bir gün Hilâl TV de Hanımefendi programını hazırlayıp sundu. TRT Diyanet Tv için haftada bir gün pazar günleri saat 11.30 da yayınlana Aile Bağları isimli programı hazırlayıp sunuyor.

Genç Doku dergisi ile birlikte çıkarılan ve 3 ayda bir yayınlanan Elif Elif dergisinde yazıyor. Aftan yararlanarak yarım kalan Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilimler’i bitirdi ve sosyolojiye geçiş yaparak 3. sınıftan öğretimine devam etmeye başladı.