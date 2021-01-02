Salih Uçan açıklaması! Galatasaray...

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray'la transfer görüşmesi yapan Salih Uçan'la ilgili olarak "Salih sezon sonu kontratı biten oyuncu ve bir görüşme yaptığı kulüp var. Herhalde çok iyi sonuçlanmadı. Ben de sözleşmesinin uzatılması konusunda bir istekte bulunmuştum ama bu da olumlu sonuçlanmadı." dedi.

Atan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça biraz baskı altında çıktıklarını söyledi. Deplasman mağlubiyetlerinden sonra iyi oynamadıkları yönünde eleştirildiklerine değinen Atan, "Bu konudan biraz rahatsız olduğumu söylemem lazım. Ama biz oyuncularla konuştuk, oyunumuza sadık kalacağımızı, aynı oyunu sezon sonuna kadar oynayacağımızı konuştuk." ifadelerini kullandı.

Salih Uçan'ın adının Galatasaray ile anıldığı yönündeki soruya da cevap veren Çağdaş Atan, Salih ile bir toplantı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Salih'in sezon başından beri başrol verdiği oyuncularından biri olduğunu dile getiren Atan, "Oynayıp oynamamak tamamen Salih'in elinde. Salih orta sahada kendisine yer bulur ama şöyle de düşünmek lazım. Biraz aidiyet duygusunu da yaşamak lazım. Salih sezon sonu kontratı biten oyuncu ve bir görüşme yaptığı kulüp var. Herhalde çok iyi sonuçlanmadı. Ben de sözleşmesinin uzatılması konusunda bir istekte bulunmuştum ama bu da olumlu sonuçlanmadı. Biz Alanyaspor olarak bu büyük takımlara oyuncu yetiştirme kulübü olamayız, bu saatten sonra. Bir oyuncu bizden ayrılarak büyük takıma gidiyorsa bunun bir bedeli ve karşılığı olacağını düşünüyorum. Gelecekte benimle olmayacak bir oyuncu için bazı planlar yapmamız normal diye düşünüyorum. Ben zirveye oynayan bir takım olarak Salih'ten faydalanmak isterim. Dediğim gibi her şey Salih'in elinde." değerlendirmesinde bulundu.

