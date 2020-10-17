Salih Turhan'dan Ermenistan'a kınama mesajı
AGD – MGV Genel Başkanı Salih Turhan, Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerine ve sivillere karşı sürdürmüş olduğu saldırılara karşı sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
GÜNDEM 17.10.2020, 19:15
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Anadolu Gençlik Derneği ve MGV Genel Başkanı Salih Turhan, Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerine ve sivillere karşı sürdürmüş olduğu saldırıları sosyal medya hesabı üzerinden şiddetle kınadığını belirtti.
Turhan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Katil ve zalim Ermenistan’ın, kardeş Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyorum. Can Azerbaycan’a başsağlığı ve sabırlar diliyor, haklı davalarında galip gelmelerini Rabbimizden niyaz ediyorum.”
Turhan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Katil ve zalim Ermenistan’ın, kardeş Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyorum. Can Azerbaycan’a başsağlığı ve sabırlar diliyor, haklı davalarında galip gelmelerini Rabbimizden niyaz ediyorum.”
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