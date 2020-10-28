Salgının tehlikeli artışı bu haritada! Bakan Koca paylaştı

İlk defa İstanbul'da yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının İstanbul'da yapılmasının tehlikeye işaret olduğunu belirtti.

Bakan Koca, İstanbul'un korona haritasını paylaşarak kırmızılı bölgelere dikkat çekti. Koca, "Tüm iller İstanbul'la temaslıdır. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilir olmaktan çıkacak" ifadelerini kullandı.

Haritadaki kırmızılık İstanbul'daki salgının vahametini ortaya koyan Bakan Koca, "O tarihten bu yana ilk kez bir toplantımızı Ankara dışında yaptık. Bilim insanlarımızın katıldığı toplantı az önce sona erdi. Bu toplantı sıradan bir olay değildir. Üç gün önce İstanbul'daki vaka sayılarının Türkiye'deki vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaştığını açıkladım. Her 10 kişiden biri İstanbul'dadır. Teyakkuzdayız. Durum bize olduğu kadar size de büyük sorumluluk yüklüyor." dedi.

Bakan Koca, ortalama vaka artışı yüzde 85 olduğuna dikkat çekerek, "Ortalama vaka artışı yüzde 85'den fazladır. Oran korkutucudur. Artış İstanbul'a günlük geliş gelişlerin fazla olduğu şehirlerde yüksektir. Balıkesir, Tekirdağ yüzde 96, Bilecik Düzce'de yüzde 99, Sakarya'da yüzde 76, Kırklareli'nde yüzde 71, Kocaeli'de yüzde 63'tür. Tüm iller İstanbul'la temaslıdır. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilir olmaktan çıkacak." diye konuştu.

Bakan Koca, konuşmasına şu şekilde devam etti: Bu duruma neler yol açtı? İstanbul dünyanın en kalabalık kentleri arasında. Virüsün yayılmasına çok elverişli hayat şartlarına sahibiz. Hareket halindeki kitle çok büyük. Buraya da yoğun dönüşler oldu. Kuralların azalmasıyla birlikte salgın hızla tırmandı. Tehlike karşısında teyakkuza geçebiliyoruz, ama riski savar savmaz hayatı akışına bırakıyoruz. Disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var. Düştüğümüz yerden kalkmak her zaman mümkün olmayabilir. Küçük ihtimallerin bedeli büyüktür. Bedelleri birlikte ödemek zorunda kalabiliriz.

Kurallara uyabilmek için baş etmekte en çok zorlandığımız engel kalabalıktır. Sosyal mesafe kuralının uygulanabilir hale gelmesi pek çok durumda şartların iyileştirilmesine bağlıdır. Bakan yardımcılarım ve ekibimle bu konuda çalıştık. Sorun teşkil eden konuları ele aldık. Toplu taşıma, pazar yerleri, alışveriş ortamları ve çeşitli kent alanlarında kurallara uyulmasının kolaylaştırılması için çalışma yapılmasını istedik. Toplu taşımaya ek seferler konması, kamu kurumlarında organize sanayi bölgeleri dahil, özel sektörün iş saatlerinin yeniden düzenlenmesi ele alınan konular arasındadır."

