Salgına rağmen Japonya Tokyo oyunlarını düzenlemekte kararlı!

Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs ( KOVİD-19) salgını 2020 Tokyo Olimpiyatlarının da ertelenmesine sebep olmuştu. Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. Salgının önüne geçilebilmesi için aşı çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. Aşı çalışmalarında sevindirici haberler geliyor. Ancak Tokyo Olimpiyatlarına kadar salgının tamamen sonlanacağına dair hiçbir gelişme bulunmuyor.

Salgına rağmen Japonya ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın planlandığı üzere 2021 yazında düzenlenmesi konusunda kararlı olduklarını duyurdu. Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, salgın sebebiyle oyunların martta bir yıl ertelenmesi sonrası Japonya’yı ilk kez ziyaret eden Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach’ı kabul etti. Tokyo oyunlarının hazırlık sürecinin ele alındığı görüşmede konuşan Suga, "insanlığın virüsü yendiğinin göstergesi" olacağını savunarak, ülkesinin yaz oyunlarına ev sahipliği etmekte kararlılığını yineledi.

Suga, "İnsanlığın Kovid-19’u nasıl yendiğinin ve Japonya’nın Doğu Depremi sonrası yeniden ayağa nasıl kalktığının delili olarak dünyaya bu mesajı ulaştırmak için organizasyonu düzenlemekte kararlıyız." dedi.

Japonya'nın kararlılığına yönelik teşekkürlerini bildiren Bach ise organizasyon doğrultusunda iş birliğine hazır olunduğunu ve olimpiyatlar kapmasındaki spor faaliyetleri izlemek için seyircilerin müsabaka noktalarına kabul edileceğini inandığını belirtti.

Turnuva süresine dek Kovid-19 aşısının üretilmesi halinde sporculara uygulanacağını belirten Bach, "Bu oyunlar, post-korona döneminde insanlığın dayanışması ve bütünlüğünün sembolü olabilir. İnsanlık şu an bir tünelde olabilir ancak olimpiyat meşalesi, bu tünelin ötesinde gözle görülür bir aydınlık olmasını istiyoruz. Eminim oyunlar seyircili oynanacaktır." diye konuştu.

