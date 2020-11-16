Salgın ne zaman bitecek? Aşıyı bulan BioNTech'in kurucusu açıkladı
Koronavirüs salgını kapsamında bulduğu aşı ile dünya gündemine oturan BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, pandemi sürecinin bitiş tarihine dair açıklama yaptı.
GÜNDEM 16.11.2020, 00:41
Yeni tip koronavirüse ( Kovid-19) karşı geliştirilen ve yüzde 90 başarılı olduğu bildirilen potansiyel aşıyı üreten Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, salgın sürecinin bitiş tarihi hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.
BBC'de Andrew Marr Show'da konuşan Şahin, hayatın gelecek kış itibarıyla normale dönebileceğini söyleyerek böyle yüksek etkisi olan bir aşıyla insanlar arasındaki bulaşmanın yüzde 90 değil fakat yüzde 50 azalacağından emin olduğunu ve bunun bile pandeminin yayılmasını önemli ölçüde düşüreceğini söyledi.
Her şeyin yolunda gitmesi durumunda, aşının bu kış sonunda ya da gelecek yılın başında dağıtılmaya başlanacağını belirten Şahin, amaçlarının nisan ayına kadar dünya genelinde en az 300 milyon doz dağıtmak olduğunu belirtti.
BBC'de Andrew Marr Show'da konuşan Şahin, hayatın gelecek kış itibarıyla normale dönebileceğini söyleyerek böyle yüksek etkisi olan bir aşıyla insanlar arasındaki bulaşmanın yüzde 90 değil fakat yüzde 50 azalacağından emin olduğunu ve bunun bile pandeminin yayılmasını önemli ölçüde düşüreceğini söyledi.
Her şeyin yolunda gitmesi durumunda, aşının bu kış sonunda ya da gelecek yılın başında dağıtılmaya başlanacağını belirten Şahin, amaçlarının nisan ayına kadar dünya genelinde en az 300 milyon doz dağıtmak olduğunu belirtti.
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