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Salgın, Amerikan ve Çin teknoloji şirketlerine yaradı

Dünyanın en değerli 100 şirketinin 57’sini ABD’li, 16’sını Avrupalı, 15’ini Çinli ve geri kalanını dünyanın farklı ülkelerinden firmalar oluşturdu.

GÜNDEM 03.01.2021, 04:33
Salgın, Amerikan ve Çin teknoloji şirketlerine yaradı
Kovid-19 salgınına rağmen Amerikan şirketlerinin piyasa değeri yüzde 17 artışla 18 trilyon dolara çıkarken, en değerli 16 Avrupalı şirketin piyasa değeri yüzde 2 düşüş gösterdi. Çinli şirketlerin piyasa değeri ise aynı dönemde ortalama yüzde 21 yükseliş kaydetti.
* Dünyanın en değerli 10 şirketi toplam 11,8 trilyon dolarlık piyasa değeriyle 200’ü aşkın ülkenin GSYH’sini geride bırakırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını listenin ilk sıralarında yer alan ABD’li ve Çinli şirketleri daha da güçlendirdi.
Dünyanın en değerli 100 şirketinin 57’sini ABD’li şirketler oluştururken, listede 16 Avrupa şirketi, 15 Çin şirketi, 4 Japon şirketi, 2 Hindistan şirketi, 2 Avustralya şirketi, Suudi Arabistan, Kanada, Tayvan ve Güney Kore şirketleri yer aldı. 
Amerikan borsası krizde yükselişini sürdürürken, dünyanın en değerli şirketlerinin yarıdan fazlası ABD’den çıktı. Kovid-19 salgınına rağmen Amerikan şirketlerinin piyasa değeri yüzde 17 artışla 18 trilyon dolara çıkarken, en değerli 16 Avrupalı şirketinin piyasa değeri yüzde 2 düşüş gösterdi.

Apple, Microsoft, Amazon ve Google’nin ana kuruluşu Alphabet’in toplam piyasa değeri 6 trilyon doları geçti. Dünyanın en değerli 100 şirketi listesinde Suudi Arabistan’ın petrol devi Saudi Aramco’yu tahtından eden Apple, 2 trilyon doları (yaklaşık 1,8 trilyon avro) aşan bir piyasa değerine sahip oldu.

ABD’nin yanı sıra Çin de 2020 ilkbaharında yaşanan türbülanstan ve ardından borsalarda yaşanan yükselişten daha güçlü çıkarken, ülkenin 15 şirketi dünyanın en değerli 100 şirketi içinde yer aldı. Çinli şirketlerin piyasa değeri 2020’de ortalama yüzde 21 yükseldi.
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