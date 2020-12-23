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Salgın açıklaması korku saçtı! "En karanlık günler gelmedi"
ABD başkanlık seçimini kazanan Demokrat aday Joe Biden'ın koronavirüs salgınına dair yaptığı açıklama tedirginliğe yol açtı.
GÜNDEM 23.12.2020, 05:31
ABD başkanlık seçimini kazanan Joe BidenBiden, koronavirüs salgınında "On binlerce kişi virüs nedeniyle hayatını kaybedecek" açıklamasında bulundu.
Delaware eyaletinde yaptığı açıklamada en karanlık günlerin henüz gelmediğini kaydeden Biden, Amerika'da salgında günlük hayatını kaybeden kişi sayının 3 bin civarında olduğunu söyledi.
Gelecek aylarda on binlerce daha can kaybı yaşanacağını dile getiren Biden, aşıların bunu durduramayacağını savundu.
Cumhuriyetçi ile Demokrat Parti'nin salgın konusunda ortak çalışması gerektiğini vurgulayan Biden, Kongre'den geçen 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketi nedeniyle de senatörleri tebrik etti.
Delaware eyaletinde yaptığı açıklamada en karanlık günlerin henüz gelmediğini kaydeden Biden, Amerika'da salgında günlük hayatını kaybeden kişi sayının 3 bin civarında olduğunu söyledi.
Gelecek aylarda on binlerce daha can kaybı yaşanacağını dile getiren Biden, aşıların bunu durduramayacağını savundu.
Cumhuriyetçi ile Demokrat Parti'nin salgın konusunda ortak çalışması gerektiğini vurgulayan Biden, Kongre'den geçen 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketi nedeniyle de senatörleri tebrik etti.
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