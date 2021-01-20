Saldırıya ilişkin siyasilerden sert tepki! Yargı yönlendirilemez!

Siyasetçilere ve gazetecilere yönelik saldırıların ardı arkası kesilmezken, siyasette kutuplaşma ve gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Söz konusu saldırıların ardından bu sefer de tehditler yargı kurumuna yöneltildi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yönelik saldırıyı yürüten savcının bazı kesimler tarafından hedefe alınması siyasi partilerinde tepkisine neden oldu. Saadet Partisi Parti Sözcüsü Birol Aydın, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün saldırıya tepki gösterdi.

Saadet Partisi Parti Sözcüsü Birol Aydın, saldırıyı, saldırgan tutumu ve nefret dilini şiddetle kınadığını belirterek, “Bu tavır ve davranışları çok net bir şekilde ifade ediyorum zorbalıktır. Fikir ile mücadele edemeyenler ancak böyle yanlış yollara saparlar, böyle yanlış işlere tevessül ederler, böyle yanlışlara sebep olurlar. Siyasetten bir şey üretemeyenler, ülke ve millet adına politika ortaya koyamayanlar, başka yol ve yöntemlerle var olmaya çalışırlar. Bu ve buna benzer olaylarda, azmedenin suçu 1 ise azmettiren anlayışın suçu, vebali ve sorumluluğu 10’dur. Gerilim ve kutuplaşmayı adeta gıda olarak kullanıyorlar. Yine maalesef iktidar cenahı yargıyı bir kılıç olarak kullanma gayreti içerisinde oldu. Yargı mensuplarımızı, önlerindeki metin ve vicdanlarıyla baş başa bırakmak bu ülkeye yapılacak en önemli hayırdır. Yargıya talimat verme, yargıyı yönlendirme anlayışı sakat bir anlayıştır.” ifadelerini kullandı.

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ise “Ülkemizin geleceğinde huzur ve barış ortamının var olmasını istiyorsak, biran evvel bu dilden ve şiddete dönüşen eylemlerden uzak durmamız gerekir. Siyaseti sözün gücüyle yapmak, hizmet odaklı gerçekleştirmek gerekir. Aksi tutum ve davranışlar kimden gelirlerse gelsin ülkemizin karanlığa mahkûm eder. Özellikle yargı görevini yapan bir cumhuriyet başsavcısına yönelik sözler tam bir akıl tutulmasıdır. İktidarın büyük ortağı AK Parti yöneticilerini duruma vaziyet etmeye davet ediyorum. Zira kaybedilen değerler 84 milyonun ortak değerleridir” şeklinde konuştu. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, devlettin savcısının linç kampanyasına maruz kaldığını vurgulayarak, organize bir suçun işlendiğini kaydetti.



